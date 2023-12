L'armée américaine frappe trois cibles en Irak appartenant à des milices pro-iranienne

Le Pentagone a annonc√© une attaque men√©e par le Commandement central am√©ricain contre trois cibles en Irak appartenant √† la milice pro-iranienne Kata√ęb Hezbollah et d'autres groupes pro-iraniens. Le secr√©taire d'√Čtat am√©ricain √† la D√©fense, Lloyd Austin, a d√©clar√© que les frappes avait √©t√© men√©e sur ordre direct du pr√©sident Joe Biden, en r√©ponse √† plusieurs attaques contre des bases et des forces am√©ricaines en Irak et en Syrie. L'une des attaques a eu lieu hier contre la base de l'arm√©e de l'air am√©ricaine √† Erbil, et a fait trois bless√©s, dont un grave.