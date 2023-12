Israël n'a pas l'intention de réduire l'aide humanitaire à Gaza malgré le blocage des négociations par le Hamas (média)

"Toucher à l'aide humanitaire entrant à Gaza signifierait la perte du soutien des États-Unis".

Le processus visant à libérer les otages reste bloqué, mais Israël n'a pas l'intention de réduire l'aide humanitaire à Gaza, selon des informations diffusées mardi matin sur la chaîne de télévision israélienne Kan. La proposition de réduire l'aide a été discutée lors de la dernière réunion du Cabinet de sécurité par plusieurs ministres. Un responsable gouvernemental a néanmoins déclaré à Kan que "toucher à l'aide humanitaire entrant à Gaza signifierait la perte du soutien des États-Unis".

Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

"Il y a de nombreuses contraintes qui ne dépendent pas uniquement de nous. L'aspect international est significatif, on peut dire que nous ne nous soucions pas de ce que disent les États-Unis et le monde, mais finalement une grande partie de la lutte dépend de la légitimité et du soutien que nous recevons des pays dans le monde", a indiqué le ministre du cabinet politique et de sécurité Hili Trooper.

"Pour gérer la crise sur le long terme, nous devrons payer un prix humanitaire", a-t-il ajouté. Concernant les pourparlers visant à libérer les otages israéliens "Nous ne sommes pas sur le point d'aboutir, mais nous continuons d'essayer. Le démantèlement du Hamas pourra être réalisé dans un ou six mois mais il n’est pas certain qu’il reste des otages à rendre après un tel laps de temps".

AP

Lundi, le Hamas et le Jihad islamique ont rejeté l'initiative égyptienne de renoncer au contrôle de Gaza en échange d'un cessez-le-feu permanent. L'initiative égyptienne prévoyait la libération des otages en trois étapes : civils, soldats et soldates. Les deux premières étapes prendraient entre une semaine et dix jours, et la troisième environ un mois. Selon la proposition, l'Égypte, le Qatar et les Nations unies seraient responsables de la coordination pour la création d'un gouvernement qui gérerait Gaza, la Cisjordanie une fois un cessez-le-feu général décrété.