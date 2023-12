"Si Jésus était né aujourd'hui, il serait peut-être otage à Gaza" (père Desbois)

"Je dis toujours : s'il n'y avait pas de Juifs en Israël, peu de gens s'occuperaient des Palestiniens"

"Jésus, ce Palestinien, aurait lui-même été victime d'Israël s'il était né aujourd'hui". Telle est l'affirmation qui circule sur les réseaux sociaux en cette période de Noël. Une fake news que le père Desbois balaye d'un revers de main. "S'il avait vécu en 1942, Jésus aurait été déporté à Auschwitz, et s'il était né aujourd'hui, il serait la cible de missiles ou bien otage à Gaza", a affirmé le prêtre sur i24NEWS.

"Ce qu'on voit à Bethléem aujourd'hui, ce besoin d'affirmer que Jésus n'était pas Juif, est politique. Le Hamas a toujours officiellement soutenu les Chrétiens... Mais pas à Gaza... Les Islamistes sont toujours avec nous, sauf quand nous sommes chez eux... Chez eux, nous essayons de survivre".

Le père Desbois, connu du grand public pour avoir été le premier à révéler l'existence d'une Shoah par balles en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, confirme que les massacres du 7 octobre lui rappellent certaines exactions nazies, et d'autres perpétrées par Daesh, sujet qu'il connaît bien pour l'étudier depuis cinq ans: "Je n'oublie pas non plus, et on en parle jamais, que les Palestiniens de Gaza, qui n'étaient pas enfermés dans des cages comme on le croit, circulaient beaucoup, et un certain nombre a participé au génocide de la minorité yazidie en Irak en 2014 aux côtés des jihadistes. D'autres ont aussi participé au commerce d'esclaves yazidis".

Le prêtre l'affirme : l'intérêt de beaucoup pour la cause palestinienne est motivée par l'antisémitisme. "Je dis toujours : s'il n'y avait pas de Juifs en Israël, peu de gens s'occuperaient des Palestiniens", poursuit le père Desbois, qui relève que le monde ne s'est jamais soulevé face aux 500 000 Syriens tués par Bachar al-Assad, ni pour les attaques en Tchétchénie ou ailleurs.