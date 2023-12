Turquie : une présentatrice télé licenciée après être apparue avec une tasse Starbucks "pro-Israël"

La vive réaction de la chaîne s'explique par les appels au boycott contre Starbucks, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas

Une présentatrice de journal télévisé officiant sur une chaîne turque a été licenciée après être apparue à l'écran avec un gobelet à café Starbucks. Si la direction de la chaîne justifie sa décision en invoquant une "publicité commerciale indirecte pour l'entreprise" violant les règles de la chaîne, elle ajoute vouloir aussi "ménager la sensibilité de la population de Gaza et du peuple turc". Meltem Gunay, la journaliste, travaillait pour la chaîne câblée TGRT depuis trois ans, et avait remporté le prix de la meilleure présentatrice d’émissions matinales en 2017.

SCOTT OLSON (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File)

La vive réaction de la chaîne s'explique par les appels au boycott contre Starbucks, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. La chaîne de cafés américaine est en effet dans le viseur des militants propalestiniens, pour avoir lancé une action en justice contre le syndicat de ses employés, après qu'il a exprimé son soutien aux Palestiniens sur les réseaux sociaux, quelques jours après les massacres du 7 octobre. Affirmant que le post en cause nuisait à son image, Starbucks avait aussitôt pris ses distances avec la position du syndicat dans une déclaration officielle : "Nous condamnons sans équivoque ces actes de terrorisme, de haine et de violence, et nous sommes en désaccord avec les déclarations et les opinions exprimées par Workers United et ses membres."

L'entreprise, qui compte plus de 35 000 succursales dans 86 pays, estime que cette prise de position du syndicat a contribué aux pertes estimées à 11 milliards de dollars qu'elle a subies ces derniers mois, confrontée à la fois à des grèves successives de ses travailleurs, mais aussi aux retombées du conflit entre Israël et le Hamas. Il s'agit des pertes les plus lourdes enregistrées par Starbucks depuis sa création en 1992.

Le syndicat a, à son tour, lancé une action en justice contre l'entreprise.