Israël : ces parents qui réclament le droit de faire prélever le sperme de leur fils tombé au combat

Depuis 2003, Israël autorise les épouses de soldats tombés au combat à faire prélever leur sperme pour une fécondation ultérieure

En 2012, Irit et Asher Shahar ont perdu leur fils, Omri, soldat de Tsahal tombé au combat. Ils ont aussitôt entamé des démarches pour que son sperme puisse être prélevé sur sa dépouille, ce qui a été fait après décision d'un juge. Mais depuis lors, ils sont engagés dans une bataille judiciaire contre l'Etat d'Israël, qui leur refuse l'utilisation de ce sperme, au motif que la loi n'autorise une telle procédure qu'au bénéfice de l'épouse ou de la compagne du défunt.

Avec les progrès scientifiques, le prélèvement du sperme par l'ablation des testicules est possible jusqu'à 48 heures après la mort du défunt, une procédure autorisée en Israël depuis 2003 sur les soldats tombés au combat. Si ce recours n'est jusqu'à maintenant autorisé que pour les partenaires féminines des militaires - en vue d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro - de plus en plus de parents expriment le désir de pouvoir aussi récupérer le liquide séminal de leurs fils décédés, pour en faire don à des femmes célibataires et avoir des petits-enfants.

Sensible à la détresse de ces pères et de ces mères, l'ancien député Zvi Hauser avait proposé, lors de son mandat, un projet de loi pour leur donner accès à ce droit. "Ce projet de loi portait sur trois points essentiels. D'abord la volonté du défunt : nous souhaitions veiller à ce que chaque soldat signe avant son incorporation un document attestant de son souhait ou non d'avoir un enfant après sa mort. Nous prenions également en compte le bien-être de l'enfant à naître, en s'assurant que ces dons de sperme iraient à des femmes célibataires désireuses de connaître l'identité du donneur, et de laisser la famille du défunt développer un lien avec l'enfant. Le troisième aspect de ce projet de loi visait à ce que les veuves et parents des soldats décédés soient systématiquement informés de la possibilité de prélever leur sperme et de l'utiliser ultérieurement pour qu'un enfant soit conçu.

Mais outre les problèmes scientifiques et éthiques, le prélèvement du sperme de soldats défunts pose aussi des questions religieuses. Le rabbin Benjamin David, directeur francophone de l'Institut de fécondité Pouah, soulève ainsi plusieurs points problématiques dans le prélèvement de sperme sur un soldat décédé au regard de la loi juive. Il relève pour commencer que l'ablation d'un organe sur un mort est très problématique, à moins qu'il ne s'agisse de sauver une vie, ou que le défunt n'en ait exprimé la volonté via une carte de donneur ou un document officiel. L'autre problème est celui du consentement. Si on suppose que le soldat qui était marié au moment de sa mort souhaitait effectivement avoir un enfant avec son épouse, les choses sont différentes lorsqu'il s'agit d'un soldat qui était célibataire. Il est très difficile de déterminer s'il aurait approuvé une telle démarche pour qu'un enfant naisse d'une femme qu'il ne connaît pas. Preuve de la complexité de cette question, le rabbin relaie une étude publiée récemment par l'hôpital Bellinson de Petah Tikva, qui révèle que 97 % des femmes en phase terminale d'un cancer qui avaient pris l'initiative de congeler leurs ovocytes souhaitent que ceux-ci soient détruits après leur mort.

L'autre point problématique dans le cas où le sperme est prélevé par les parents sur un soldat célibataire est le fait de mettre un enfant au monde en sachant qu'il sera orphelin, pointe le rabbin David. "C'est faire fi de l'impact psychologique potentiellement désastreux sur l'enfant, qui dans un tel cas est transformé en monument vivant à la mémoire du soldat mort", dit-il.