Suspension temporaire des activités militaires à des fins humanitaires dans certains secteurs de Gaza

Le porte-parole de Tsahal en langue arabe, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, s'est adressé aux habitants du camp de réfugiés d'Al-Bureij et de plusieurs secteurs au sud de Wadi Gaza et les a appelés à se déplacer immédiatement à Deir al-Balah. Il a annoncé une suspension temporaire des activités militaires des forces de Tsahal à des fins humanitaires dans le quartier d'A-Salam à Deir al-Balah, de 10h à 14h, pour s'approvisionner. Adraee a également souligné que les combats et l'avancée des forces militaires dans la région de Khan Younès ne permettent pas le passage des civils à travers l'axe central de Salah al-Din au nord et à l'est de la ville et a noté que était un champ de bataille dangereux. Tsahal autorise le passage des civils à des fins humanitaires par la route de contournement à l'ouest de Khan Younès.