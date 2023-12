Israël et les Etats-Unis réfléchissent à une "différente phase" de la guerre

"Jusqu'à fin janvier nous assisterons à une intensification des combats, puis nous amorcerons un retrait relatif des troupes", explique Raphaël Jerusalmy

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, ont discuté mardi du passage d'Israël à "une différente phase" de sa guerre contre le Hamas à Gaza, selon un responsable américain qui a voulu garder l'anonymat.

Ont également été évoqués, lors de cet échange, "les étapes pratiques pour améliorer la situation humanitaire et minimiser le mal fait aux civils" et des "efforts" pour favoriser la libération des otages toujours aux mains du Hamas. Alliés historiques d'Israël, les Etats-Unis insistent de plus en plus pour qu'Israël privilégie des opérations plus ciblées.

Plus tôt mardi, tandis que l'armée israélienne intensifiait ses frappes sur Gaza, son chef d'état-major Herzi Halevi avait affirmé que la guerre durera "encore de nombreux mois". La question est de savoir sous quelle forme. "Jusqu'à fin janvier nous assisterons à une intensification des combats, puis nous amorcerons un retrait relatif des troupes pour opérer selon nos informations avec des incursion terrestres, ou des bombardements aériens", explique Raphaël Jerusalmy, ancien officier des Renseignements militaires, "mais plus à distance". Cette période là pourrait durer plusieurs mois.

"Le Hamas ne contrôle déjà plus Gaza", affirme Raphaël Jerusalmy. "Mais l'objectif de la libération des otages semble encore lointain, et même bloqué".

Mardi, ces hauts responsables ont aussi échangé de la nécessité de "préparer le jour d'après, y compris (la question) de la gouvernance et de la sécurité de Gaza, d'un horizon politique pour les Palestiniens et d'une poursuite du travail sur la normalisation", a encore déclaré un responsable de la Maison Blanche.