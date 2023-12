"Israël veut expulser la population civile de Gaza", affirme l'experte de l'ONU en populations déplacées

Le porte-parole du gouvernement israélien a fustigé la non condamnation par l'ONU des tirs de roquettes sur Israël depuis ces mêmes zones humanitaires

Dans une déclaration publiée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Paula Gaviria Betancur a accusé Israël de viser à "changer de façon permanente la composition de la population de Gaza avec les ordres d'évacuation toujours plus nombreux, parallèlement aux attaques généralisées et systématiques contre les civils et les infrastructures civiles dans le sud de Gaza".

Betancur a affirmé qu'Israël n’avait pas respecté ses promesses de sécurité dans le sud de la bande de Gaza en exigeant que les Palestiniens du nord du territoire s’y réfugient. "Des gens ont été à nouveau déplacés de force. Depuis le 7 octobre, 85 % des habitants de Gaza ont été déplacés de leurs foyers", affirme le communiqué. "La seule conclusion logique est que l'opération militaire israélienne à Gaza vise à expulser massivement la majorité de la population civile", a-t-elle soutenu.

Le porte-parole du gouvernement israélien Eylon Levy lui a répondu sur X en affirmant que le secteur d'al-Muassi avait été désigné zone humanitaire avant même l'offensive terrestre. Il a également critiqué l'absence de condamnation de la part de l'ONU des tirs de roquettes sur Israël par le Hamas depuis ces mêmes zones humanitaires.

"Les civils doivent être protégés du Hamas", a-t-il poursuivi. "Ironiquement, les seuls à encourager le déplacement massif des habitants de Gaza sont ceux qui qualifient faussement la plupart d’entre eux de ‘réfugiés’ et qui nourrissent leur rêve de s'installer en Israël par la violence, au lieu de vivre en paix à nos côtés", a-t-il conclu.