Aucune différence entre les Israéliens et Hitler, affirme Erdogan

"Erdogan, qui commet un génocide contre les Kurdes, est bien la dernière personne à pouvoir faire la morale", a réagi Netanyahou

Recep Tayyip Erdogan poursuit sa surenchère dans les déclarations hostiles à l'égard d'Israël. Dans un discours ce mercredi lors d'une cérémonie à Ankara, le président turc a déclaré : "Nous avons observé les camps nazis d'Israël. De quel genre de travail s'agit-il ? Les Israéliens parlent d' Hitler d'une manière étrange, mais quelle est la différence entre eux et Hitler ?"

"80 jours se sont écoulés depuis le début des attaques, et pendant ces 80 jours, toutes les valeurs humaines ont été piétinées sous nos yeux", a poursuivi Recep Tayyip Erdoğan.

Haim Zach/GPO

Benjamin Netanyahou a rapidement réagi à ces déclarations. "Erdoğan, qui commet un génocide contre les Kurdes, qui détient le record mondial d'emprisonnement de journalistes opposés à son régime, est la dernière personne qui puisse nous faire la morale", a-t-il relevé. "L’armée israélienne, l’armée la plus morale au monde, combat et détruit l’organisation terroriste la plus odieuse et cruelle au monde, le Hamas-Daesh qui a commis des crimes contre l’humanité et dont Erdogan loue et accueille ses hauts responsables", a-t-il ajouté.

Ces propos du président Erdogan sont les derniers d'une longue liste depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas. Deux semaines après le terrible massacre du 7 octobre, il avait qualifié Israël d'"État terroriste", et déclaré un peu plus tard qu'"Israël commettait un génocide à Gaza". Il avait également affirmé que le Hamas "n'était pas une organisation terroriste, mais un mouvement politique démocratiquement élu", et désigné Benjamin Netanyahou comme "un criminel de guerre qui devrait être poursuivi devant la Cour pénale internationale".

Avi Ohayon / Israel Government Press Office

Parallèlement à ses déclarations outrancières, Erdogan continue d'héberger régulièrement de hauts responsables du Hamas, qui ont fait de la Turquie l'un de leurs refuges au Moyen-Orient, avec le Qatar et le Liban. Après que Benjamin Netanyahou a officiellement chargé le Mossad de traquer les dirigeants de l'organisation terroriste à l'étranger après le 7 octobre, la Turquie a réagi en affirmant qu'Israël paierait un lourd tribut s'il attaquait le Hamas sur son sol.

Avant le déclenchement de la guerre, Israël et la Turquie avaient entamé un processus de rapprochement, après des années de froid diplomatique consécutives à l'affaire du Mavi Marmara. Le président israélien avait été accueilli à Ankara, et Benjamin Netanyahou avait rencontré Recep Tayyip Erdogan en septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.