Front nord : "Hassan Nasrallah est la prochaine cible d'Israël", déclare Eli Cohen

Le Hezbollah doit immédiatement appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU

Eli Cohen a dirigé ce mercredi une tournée d'ambassadeurs étrangers à la frontière nord, afin de leur présenter la menace que le Hezbollah constitue pour les citoyens israéliens et tous les résidents de la région.

Au cours de leur déplacement, les ambassadeurs ont pu entendre des responsables sécuritaires et des responsables civils relater les attaques du Hezbollah depuis le 7 octobre, et leur impact sur les habitants de la région qui ont été contraints de quitter leurs maisons.

Le chef de la diplomatie israélienne a ainsi expliqué aux diplomates qu'il existait deux options pour rétablir la sécurité à la frontière nord : une option politique incluant la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de 2006, qui prévoit une zone tampon par le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani, et une option militaire pour chasser les terroristes par la force.

"Hassan Nasrallah (chef du Hezbollah, ndlr) doit comprendre qu'il est la prochaine cible à abattre sur la liste d'Israël. S'il ne veut pas que cela se produise, il doit immédiatement appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, et éloigner le Hezbollah au nord du fleuve Litani", a expliqué Eli Cohen à ces ambassadeurs. "Nous ferons notre possible pour épuiser l'option politique, mais si elle ne fonctionne pas, d'autres options sont sur la table afin d'assurer la sécurité de l'État d'Israël et de ramener les habitants du nord dans leurs foyers. Le Hezbollah, qui sert le gouvernement terroriste iranien, met en danger le Liban et toute la région", a-t-il ajouté.

Cette tournée des ambassadeurs à la frontière nord s'inscrit dans le contexte de l'activisme politique et diplomatique du ministère des Affaires étrangères, visant à exercer une pression internationale sur le gouvernement libanais pour qu'il mette en œuvre la résolution 1701 afin d'empêcher une nouvelle guerre entre Israël et le Liban. Dans ce cadre, un groupe de travail conjoint a également été mis en place par Jérusalem et Paris, l'Etat hébreu comptant sur l'influence de la France sur le Liban pour apaiser les tensions.