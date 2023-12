Israël en guerre : hausse significative de la détresse mentale

83 % des parents ont déclaré que leurs enfants souffraient de niveaux élevés de détresse émotionnelle

La guerre à Gaza pose non seulement des défis militaires et politiques, mais aussi des défis dans le domaine de la santé mentale, notamment chez les enfants. Lors d'une conférence de l'Institut national de recherche sur les politiques de santé mercredi, des données alarmantes sur les conséquences déjà constatées sur le terrain - et celles qui sont encore attendues - ont été présentées.

Selon un groupe de recherche de l'hôpital Shalvata en collaboration avec l'Université hébraïque et l'Université de Columbia, environ 600 000 personnes en Israël pourraient développer des problèmes mentaux suite à la guerre.

D'après les données rapportées, on constate à ce jour une hausse de 52 % des troubles anxieux, de 45 % des diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, et de 8 % de l'achat de sédatifs et somnifères.

S'ajoute à cela une hausse de 25 % des demandes de traitement dans les cliniques de santé mentale. Selon les données présentées lors de la conférence, il n’y a pas de différence significative entre les Juifs et les Arabes en termes de prévalence des symptômes mentaux, tels que les traumatismes et l’anxiété.

Les données concernant les plus jeunes ont été présentées à partir d'une enquête menée par l'Association Goshen pour la santé et le bien-être de l'enfant auprès des parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans. Elles ne prennent pas en compte les enfants qui ont été évacués de leur domicile au sud et au nord. Selon cette enquête, 83 % des parents ont déclaré que leurs enfants souffraient de niveaux élevés de détresse émotionnelle.

L'Association de soutien psychologique ERAN, a également présenté des données lors de cette conférence : depuis le début de la guerre, l'association a reçu 82 500 appels de détresse - avec une augmentation particulière du nombres d'appels d'hommes, y compris de militaires et de réservistes.

Le secteur public en Israël compte un psychiatre pour 11 700 habitants, et un psychologue pour un peu plus de 1000 habitants.