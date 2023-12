Cisjordanie : la hausse d'attaques de "colons" dénoncée dans le monde provient de chiffres erronés

"Ce rapport est la preuve sans équivoque que la campagne sur la supposée 'violence des colons" est une campagne antisémite, visant à nuire à l'État d'Israël"

Une contre-enquête, menée par le Conseil régional de Samarie en collaboration avec d'autres organisations, réfute la hausse présumée des violences commises en Cisjordanie contre les Palestiniens par des Juifs extrémistes depuis le 7 octobre.

Les données sur ces augmentations de crimes nationalistes perpétrés par des "colons", comme on les désigne à l'international, ont été présentées dans un rapport de l'ONU relayé dans le monde entier, et notamment par Joe Biden et Emmanuel Macron pour justifier la prise de sanctions. Elles ont également été reprises par tous les grands médias internationaux. A en croire le graphique contenu dans le rapport publié sur le site de l'ONU, le nombre de ces incidents est ainsi passé d'un par jour à 7 par jour depuis les massacres du Hamas.

Or, d'après la contre-enquête menée, il s'avère que les incidents présentés par l'ONU dans ces données comme des crimes nationalistes, et désignés sous le terme général de "violence des colons", incluent également les incidents terroristes commis contre ces "colons" eux-mêmes.

Oren ZIV / AFP

Par ailleurs, selon les données de la police israélienne et du commandement central, les pourcentages de crimes nationalistes en Cisjordanie sont négligeables par rapport aux incidents terroristes perpétrés contre les Israéliens, tout comme leur intensité (presque aucun cas de crime nationaliste grave n'a été enregistré). D'après les chiffres transmis, il y a même eu une diminution plutôt qu'une augmentation du nombre d'incidents de criminalité nationaliste à partir du 7 octobre.

Les données de la police font ainsi état d'une diminution significative des incidents de criminalité nationaliste au mois d'octobre 2023 par rapport au mois d'octobre de l'année précédente. En octobre 2022, 174 événements de cette nature ont été enregistrés contre 119 au mois d'octobre de cette année. Par ailleurs, la majorité absolue de ces incidents sont des incidents avec un faible niveau de criminalité, et non des incidents définis comme une "attaque" ou une "attaque grave". On parle ainsi de 984 incidents, dont trois attentats terroristes graves et 49 incidents connus sous le nom d'attentats terroristes, bien qu'ils comprennent des incendies criminels et des dommages aux lieux saints qui ne sont pas qualifiés d'attentats terroristes lorsqu'ils sont commis contre les Juifs.

Parallèlement, la police rapporte un nombre total de 5 673 incidents terroristes commis par des Palestiniens contre des Israéliens en 2023, dont 1 641 qualifiés d'incidents terroristes graves incluant des attaques par balle, des coups de couteau, des attaques à la voiture-bélier ou des jets d'explosifs. En d'autres termes, il y a presque six fois plus d'incidents de terrorisme commis par des Palestiniens contre des Israéliens en Cisjordanie.

"Ce rapport est la preuve sans équivoque que la campagne sur la supposée 'violence des colons" est une campagne antisémite, visant à nuire à l'État d'Israël. La décision de présenter tous les cas de violence en Judée-Samarie contre les Juifs comme 'la violence des colons' est un acte d'une gravité sans précédent et une violation flagrante de tout code éthique, à l'origine une campagne antisémite contre les Juifs de Cisjordanie avec les encouragements des Nations Unies", a déclaré Yossi Dagan.