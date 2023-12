Un soldat de Tsahal tué mardi à Gaza venait de participer à l'émission "Nouvelle star"

"Nous n'avons pas appris à te connaître comme nous l'aurions souhaité, mais nous avons eu le privilège d'entendre ta voix si belle et réconfortante"

Le capitaine de réserve Shaul Greenglick, tué mardi au combat dans la bande de Gaza, était apparu dans l'émission "Nouvelle star" sur la chaîne israélienne N12 il y a trois semaines, alors qu'il était en permission. Il y avait interprété une chanson de Hanan Ben Ari et avait dansé avec Rotem Sela, la présentatrice de l'émission, qui a partagé son choc sur Instagram le soir-même.

"Notre cœur est brisé. La famille de Keshet 12 est attristée par la mort de Shaul Greenglik, un officier de la brigade Nahal tombé aujourd'hui au combat dans le nord de la bande de Gaza. Shaul a participé à la saison en cours de 'Nouvelle star' et nous avait tous émus", a déclaré aussi la chaîne dans un communiqué. "La prochaine émission sera dédiée à Shaul. Que sa mémoire soit bénie."

Le chanteur et juge de l'émission Eden Hasson, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux : "Non, je ne veux pas le croire. Dans quel monde vivons-nous... Quel homme incroyable, plein d'esprit et excellent chanteur", a-t-il écrit.

La chanteuse Shiri Maimon, qui est également juge dans l'émission, a écrit pour sa part : "La nouvelle m'a surprise alors que je douchais ma fille. J'ai regardé ses petits yeux innocents qui ne comprennent pas à quel point sa mère est triste, à quel point elle se brise un peu plus intérieurement chaque jour".

Dans le dernier message qu'il avait publié sur Facebook, Shaul, 26 ans, avait écrit : "J'avais imaginé cette année différemment, une année d'ambitions et de réalisation de rêves. Mais maintenant je vis un vieux rêve, celui de me battre pour le pays. J'espère que cette période passera et qu'elle passera rapidement. Je promets de continuer à me battre pour ce pays que j'aime et pour mes rêves à l'avenir."