√Čtats-Unis : des dizaines de manifestants pro-palestiniens arr√™t√©s lors des manifestations de mercredi

La police de New York ont ‚Äč‚Äčd√©clar√© que 26 personnes avaient √©t√© arr√™t√©es mercredi pour troubles √† l'ordre public et entrave √† la circulation des v√©hicules lors d'une manifestation pro-palestinienne. Des photos et vid√©os diffus√©es sur les r√©seaux sociaux montrent des manifestants se tenant la main et formant une cha√ģne humaine s'√©tendant sur l'autoroute menant √† l'a√©roport John F. Kennedy, tout en brandissant des pancartes avec des messages pro-palestiniens. Des manifestations similaires ont eu lieu le m√™me jour √† l'a√©roport international de Los Angeles. La police locale a d√©clar√© que 36 manifestants avaient √©t√© arr√™t√©s pour √©meute et qu'au moins une personne avait √©t√© arr√™t√©e pour avoir agress√© un policier.