Julia Haart, star de "My unorthodox life", raconte sur i24NEWS sa journée à Gaza

Julia Haart, star de la série de téléréalité "My Unorthodox Life", a récemment passé une journée avec les troupes de Tsahal à Gaza, offrant au public une perspective unique sur la diversité au sein de l'armée israélienne, et l'impact du Hamas sur la population palestinienne.

Interviewée par la chaîne anglophone d'i24NEWS, la femme d'affaires a partagé son expérience et ses réflexions sur cette situation complexe. Elle dit avoir été frappée par la diversité au sein de l'armée israélienne, soulignant que "les soldats de Tsahal opérant à Gaza sont de différentes religions et de différentes ethnies". Sa rencontre avec eux l'a particulièrement émue. "Ce sont des enfants de 19 ou 20 ans obligés de se battre pour défendre leur pays. Chaque décès de soldat me bouleverse. Je ne peux imaginer ce que vivent les familles", a-t-elle confié.

Julia Haart a souligné la complexité de la situation à Gaza, et évoqué la perception négative des actions d'Israël de par le monde. "Nous voyons tous ces images très difficiles en provenance de Gaza... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas Tsahal qui crée cela, mais bien le Hamas qui a mis sa population en danger en provoquant la guerre. "Tout ceci se produit à cause du Hamas", a insisté la femme d'affaires, relatant avoir vu des quartiers décimés car ils servaient de caches d'armes.

Au cours de son séjour en Israël, l'Américaine a activement utilisé ses réseaux sociaux pour présenter la diversité du pays, passant du temps avec des militants trans, visitant une école formant des femmes de divers horizons et religions, et se faisant la voix d'organisations promouvant la coexistence.

La série documentaire "My Unorthodox Life", créée en juillet 2021 sur Netflix, suit la vie professionnelle et personnelle de Julia Haart, née Talia Leibov. Celle qui est directrice générale d'Elite World Group, mais aussi auteure et mère de famille nombreuse, a évolué toute son enfance et jusqu'à la fin de son premier mariage au sein d'une communauté juive orthodoxe, avant de rompre totalement avec ce mode de vie.