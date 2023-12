Cisjordanie : des millions de shekels de fonds terroristes du Hamas saisis, 21 personnes arrêtées

Cinq bureaux de change de Cisjordanie seront déclarés comme organisations terroristes pour avoir transféré de l'argent au Hamas et au Jihad islamique

Les forces israéliennes ont mené dans la nuit de mercredi à jeudi une vaste opération inter-organisationnelle inhabituelle dans toute la Cisjordanie visant à saisir les fonds terroristes du Hamas. L’unité de cyber sécurité, Tsahal, le Commandement central, l'Autorité contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le Shin Bet le ministère de l'Intérieur et l'Autorité fiscale, ont lancé une enquête conjointe contre des résidents palestiniens de Cisjordanie soupçonnés d'être impliqués dans le financement du Hamas, dans le cadre de leurs activités de prestataires de services financiers.

IDF Spokesperson

Lors des opérations, les forces israéliennes ont découvert des dizaines de millions de shekels destinés à financer le terrorisme, dissimulés dans divers endroits. Des coffres-forts, des documents, des systèmes d'enregistrement et des téléphones servant aux activités frauduleuses ont également été saisis. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a décidé que cinq bureaux de change opérant dans toute la Cisjordanie seraient déclarés organisations terroristes en raison de leurs activités de transfert d'argent au Hamas et au Jihad islamique à Gaza et en Cisjordanie.

Au cours des opérations qui se sont déroulées tout au long de la nuit, 21 personnes ont été arrêtées à travers toute la Cisjordanie. Tous les suspects ont été placés en détention provisoire le temps de leur interrogatoire et de l’enquête menée par les services spécialisés dans le traitement du financement du terrorisme.

Marc Israel Sellem/POOL

Par ailleurs, au cours des raids israéliens dans la ville de Jénine, des terroristes qui tiraient en direction des soldats de Tsahal ont été éliminés par une frappe aérienne. Dans plusieurs autres localités palestiniennes de Cisjordanie, les troupes israéliennes ont été visées par des engins explosifs, des cocktails Molotov, des armes à feu ou des pierres, provoquant leur riposte.