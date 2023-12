[ Billet ] Familles d'otages : le calvaire sans limites

Quelles sont les limites de ce que le cœur est capable d’endurer ? Il faut sans doute être un proche d’otage pour répondre à une telle question

Jusqu’où ira le calvaire des familles des otages du Hamas ? Nul ne pourrait le dire, tant la souffrance endurée revêt toujours plus de facettes. Comme un cauchemar protéiforme à l’allure de poupées russes macabres, dont chacune en renferme une autre.

Au lendemain du 7 octobre, les proches des personnes kidnappées n’ont pas eu de temps pour s’appesantir sur leurs traumatismes, pleurer leurs morts, ni même reprendre leur souffle. Puisant dans des forces que seul l’instinct de survie confère, ils se sont immédiatement mobilisés dans une campagne publique auprès du gouvernement et des médias, pour assurer que la libération des otages fasse partie des objectifs de guerre. Car ce qui semble évident aujourd’hui, ne l’était pas au moment du lancement des hostilités. Certaines voix au sein de l’establishment politico-médiatique affirmaient que l’abandon des otages à leur sort, aussi tragique soit-il, constituait un sacrifice nécessaire pour faire table rase du Hamas. A leurs yeux, l’ampleur sans précédent des attaques sur le sol israélien justifiait une stratégie inédite de la part du pays.

Avshalom Sassoni/Flash90

Puis les premières vidéos d’otages sont apparues. Autant de preuves de vie qui ont donné un regain d’espoir aux familles, tout en nourrissant leurs inquiétudes face aux images les montrant blessés, amaigris et drogués. Des espérances encore avivées par les premières libérations – une mère et sa fille israélo-américaines, puis une semaine plus tard, deux Israéliennes octogénaires – laissant entrevoir la possibilité d’autres retours sans contrepartie. Comble de la joie, une soldate enlevée a été libérée dans la foulée par Tsahal. On a voulu croire que de telles opérations pouvaient se répéter.

Cette vague d’espoir est pourtant vite retombée. Aucune autre libération n’est intervenue dans les jours qui ont suivi, tandis que l’armée a commencé à retrouver des corps - ou parties de corps - de personnes kidnappées à Gaza. Dans le même temps, le Hamas a diffusé une autre vidéo montrant une otage sans vie. Ce que les familles craignaient s’est matérialisé, à savoir qu’un certain nombre de captifs étaient morts. D’autres dépouilles ont ensuite été localisées par Tsahal.

Article 27A of the Israeli copyright law

Alors que l’optimisme était en berne, le cœur des proches s’est ensuite remis à battre avec l’annonce de discussions avancées pour l’instauration d’une trêve, en échange du retour des enfants et de leurs mères. Des jours durant, la respiration des familles s’est trouvée suspendue aux pourparlers qui menaçaient de se rompre à tout moment, puis après l’accord, suspendue à la publication journalière des listes d’otages libérables en guettant le nom de leur proche. Et pourtant. Même après les retours tant espérés, la joie n’a jamais pu être complète. A l’immense bonheur de retrouver les êtres chers, se sont mêlés le désarroi et la peine pour les autres membres de la famille restés à Gaza.

Et que dire de ces familles, trop nombreuses, restées sur le carreau parce que leur proche à Gaza -homme ou soldat – n’entrait pas dans les bonnes catégories… Elles ont assisté au retour des 120 otages, à la fois réjouies et meurtries. Depuis, les annonces de possibles autres trêves agitent les médias puis retombent aussitôt, et derrière, autant de cœurs qui se soulèvent, puis replongent dans la léthargie.

Les oreilles, elles, restent on ne peut plus tendues en direction de chaque récit d’ex-otage livrant les détails de sa détention. La malnutrition, les coups, la violence psychologique, la peur à chaque minute. Les viols ou attouchements sexuels qu'auraient subis de nombreuses femmes et jeunes filles. "Chaque jour compte pour ceux qui sont encore à Gaza", martèlent d’une même voix les ex-captifs.

Impossible dès lors pour les familles de ceux restés là-bas de ne pas imaginer le pire. Et les voilà de nouveau à battre le pavé chaque semaine pour exiger à cor et à cri que les otages soient libérés "immédiatement et sans condition". Qui pourrait leur en vouloir, alors que des voix appelant à sacrifier les captifs se font de nouveau entendre ?

Avshalom Sassoni/FLASH90

Pour donner l’image la plus complète du supplice, il faut aussi parler de l’indifférence du monde. Pas de manifestations, ou si peu, pour réclamer la libération des otages - eux qui possèdent pourtant de multiples nationalités -, ni de bandeau dédié sur les chaînes internationales. En lieu et place, des affiches déchirées et des parents insultés à l’étranger lorsqu’ils ont l’impudence d’aller y parler de leur douleur. Mais enfin, qu’attendre de Monsieur Tout le monde lorsqu’on voit l’attitude de la Croix-Rouge ?

Et lorsque ces familles croient avoir atteint le comble de l’horreur, il y a toujours un événement qui vient leur montrer que non, leur douleur n’a décidément pas de fond. Il y a dix jours, trois otages, confondus avec des terroristes, ont été abattus par Tsahal dans la bande de Gaza. Après avoir subi 70 jours de captivité, être parvenus à se tirer des griffes de leurs ravisseurs, et avoir pris toutes les précautions utiles pour qu’on ne les prenne justement pas pour des hommes du Hamas, ces jeunes pensaient la fin de leur cauchemar arrivée…

ALBERTO PIZZOLI / AFP

Quelles sont les limites de ce que le cœur est capable d’endurer ? Il faut sans doute être un proche d’otage pour répondre à une telle question. Pour autant, aucun d’eux ne tient de discours vindicatif. Tous sont des exemples de courage et d’abnégation. Les mots d’Iris Haim, mère de Yotam Haim, l’un des otages tragiquement abattus par Tsahal, en sont la quintessence. Inquiète des ravages que la culpabilité ne manquerait pas de produire sur les soldats à l’origine des tirs dramatiques, Iris leur a envoyé un message personnel : "Je voulais vous dire que je vous aime et que je vous serre dans mes bras de là où je suis. Je sais que tout ce qui s’est passé n’est absolument pas de votre faute, ni celle de personne à part le Hamas. Je veux que vous preniez soin de vous, et que vous gardiez en tête que vous accomplissez ce qu'il y a de plus important au monde. Tout le peuple d'Israël a besoin de vous en bonne santé", leur a-t-elle dit, avant d’ajouter : "Je veux vous dire que ce que vous avez fait - aussi difficile et douloureux à dire que ce soit - était apparemment ce qu’il fallait faire à ce moment-là."

Une dernière chose : la plupart de ces familles d’otages n’ont aujourd’hui plus de maison. Tous leurs biens et leurs souvenirs sont partis en fumée dans les autodafés du Hamas. Un drame supplémentaire qui dans cet océan de souffrance fait presque figure de goutte d’eau.