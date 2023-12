Dans le sud d'Israël, des plantations à l'arrêt

Sarah a reçu le renfort de cinq travailleurs sri lankais pour remplacer les Thaïlandais rentrés chez eux, mais cela reste insuffisant pour assurer le travail

Sarah (le prénom a été changé), agricultrice à Ami’oz, localité israélienne située à environ 2 km de la bande de Gaza, fait partie des victimes collatérales des attaques du Hamas le 7 octobre. Productrice de fruits et légumes, essentiellement des aubergines et des ananas, elle doit faire face, comme de nombreux autres agriculteurs du sud du pays, au manque de main d’œuvre. Tous ses ouvriers thaïlandais sont rentrés chez eux après le 7 octobre, les autres ont fui pour travailler dans le centre d’Israël, là où les tirs de roquettes sont moins fréquents. Elle s’est donc retrouvée seule du jour au lendemain pour gérer ses plantations et n'est aujourd'hui plus en mesure d'exploiter la totalité de ses terres. Gaye, franco-israélien âgé de 27 ans, qui s’est porté volontaire pour l’aider dans ses récoltes, a fait part à i24NEWS de son expérience et des difficultés rencontrées par l’agricultrice.

Gaye Dray / i24NEWS

"Même si les terroristes ne sont pas rentrés dans son village le 7 octobre, cela a provoqué le départ de tous les travailleurs", indique-t-il. "Un ouvrier palestinien devait venir lui faire quelques travaux agricoles mais n’a finalement pas pu entrer en Israël à cause de la guerre". Sarah a reçu le renfort de cinq travailleurs sri lankais pour remplacer les Thaïlandais, mais cela reste insuffisant pour assurer tout le travail dans ses plantations.

Gaye Dray / i24NEWS

Et si de nombreux volontaires bénévoles ont aussi été envoyés par l’intermédiaire de l’organisation Leket, beaucoup d’entre eux ne restent pas assez longtemps pour être vraiment efficaces. "Il y a moins de volontaires aujourd’hui qu’au début mais le flux reste continu", poursuit Gaye.

Gaye Dray / i24NEWS

Sarah a confié que l’un de ses ouvriers thaïlandais était parti voir un ami dans une localité voisine avec le tracteur du village, le vendredi 6 octobre, soit la veille des attaques meurtrières du Hamas. Le village a été attaqué par les terroristes et elle n’a, depuis, plus entendu parler ni de son employé, ni de son tracteur. "L’armée israélienne est en train de voir si le tracteur est à Gaza", raconte Gaye. "Personne ne connaît le sort du travailleur thaïlandais, son nom n’est apparu ni sur la liste des morts, ni sur celle des otages, ni sur celles de ceux rentrés dans leur pays".