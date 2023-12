7 octobre : le Hezbollah averti des attaques 30 min seulement avant leur lancement, rapporte le Figaro

Les informations obtenues par le journal corroborent le fait que ces attaques auraient été préparées durant deux ans

Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, aurait été averti des attaques du 7 octobre une demi-heure avant leur lancement. C'est l'une des informations révélées par Georges Malbrunot dans Le Figaro mercredi, dans une enquête particulièrement fouillée sur les massacres du Hamas et relayée jusqu'en Israël.

Selon le quotidien, le chef de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a donc ordonné au haut responsable du Hamas au Liban, Saleh al-Aruri, d'appeler Hassan Nasrallah quelques minutes seulement avant l'offensive pour l'en informer.

Les informations obtenues par le média français de sources proches du Hamas en Jordanie et à Gaza corroborent le fait que ces attaques auraient été préparées durant deux ans. Elles confirment également que si un certain nombre de personnes étaient informées des détails du plan, la date de l'attaque n'était connue que de Sinwar et Mohammed Deif, le chef de l'aile militaire du Hamas.

L'enquête du Figaro apporte en outre des preuves supplémentaires des déconnexions grandissantes entre les branches du Hamas. Oussama Hamdan, haut responsable du Hamas au Liban, a ainsi appris le lancement de l'attaque en écoutant les informations à la radio, selon le quotidien.

Le cas d'Oussama Hamdan n'est pas la seule preuve de la déconnexion de Sinwar des hauts responsables du bureau politique du Hamas à l'étranger : d'après l'enquête, le chef du Hamas à Gaza avait clairement pris ses distances avec eux, répondant à peine à leurs appels. Il aurait également fait patienter plusieurs jours un autre membre du bureau politique, Musa Abu Marzouk, avant de le rencontrer lors de son dernier déplacement à Gaza. L'entrevue aurait par la suite été qualifiée de "tumultueuse".

Yahya Sinwar aurait également pris ses distances avec le Qatar. "Il ne leur faisait pas trop confiance", a expliqué une source au Figaro. "Avant la guerre, Israël avait bloqué une partie de l'argent qatari destiné au Hamas. L'envoyé qatari est arrivé dans la bande de Gaza avec seulement 13 millions de dollars, au lieu des 30 millions habituels", a indiqué la source. "Prenez les 13 millions et revenez avec les 17 autres comme convenu", lui aurait dit Sinwar. "D'accord", lui aurait répondu l'émissaire, "mais promets-moi que les fêtes de fin d'année seront calmes." Ce à quoi le chef du Hamas n'aurait pas répondu.

Les sources du Figaro affirment enfin que dans les semaines qui ont précédé le massacre, les dirigeants de la branche militaire du Hamas ont œuvré pour changer les commandants de nombreuses unités de combat. Malgré cela, les commandants remplacés ont continué à servir "en surface", laissant croire qu'ils occupaient toujours leurs positions afin de tromper Israël. Il est par exemple mentionné qu'Ayman Nofal, un général de brigade de la Brigade des camps centraux qui a été éliminé dans les premières semaines de la guerre, a continué à être présenté comme le commandant du système de renseignement du Hamas, même s'il ne servait plus à ce poste.