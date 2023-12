Corée du Sud : l'ambassade israélienne retire une vidéo controversée imaginant une attaque du Hamas à Séoul

La vidéo incriminée dépeint l'enlèvement d'une femme sud-coréenne par des assaillants armés

L'ambassade israélienne en Corée du Sud a été contrainte de retirer de ses réseaux sociaux une vidéo montrant des assaillants masqués s'en prendre à des civils sud-coréens à Séoul, une allusion au Hamas jugée "inappropriée" par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

"Le meurtre et l'enlèvement de civils israéliens par le Hamas est injustifiable, mais la production et la distribution, par l'ambassade d'Israël, d'une vidéo établissant des parallèles avec la situation sécuritaire dans un autre pays ont été jugées inappropriées", a indiqué Séoul, dans un communiqué envoyé jeudi à l'AFP. "Nous avons transmis notre position à l'ambassade d'Israël en Corée du Sud, et ils ont pris des mesures pour supprimer la vidéo en question", est-il écrit.

La vidéo incriminée, qui n'est plus disponible sur les réseaux sociaux de l'ambassade d'Israël, dépeint l'enlèvement d'une femme sud-coréenne par des assaillants armés, qui la séparent de force de sa jeune fille, le jour de Noël, selon un clip diffusé par la chaîne locale YTN.

Les images étaient accompagnées d'une légende rappelant l'attaque du Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre dernier, qui a fait plus de 1 200 morts, en majorité des civils, et conduit à l'enlèvement de 250 personnes, emmenées à Gaza. "Imaginez si ça vous était arrivé. Qu'auriez-vous fait?", s'interrogeait l'ambassade dans le texte de description.

YTN a rapporté que l'ambassadeur israélien à Séoul, Akiva Tor, avait justifié cette publication comme étant un moyen de faire comprendre aux Sud-Coréens, "éloignés d'Israël", les enjeux de la guerre, dans un message sur les réseaux sociaux aujourd'hui effacé.

Une précédente vidéo diffusée fin novembre sur les réseaux sociaux de l'ambassade d'Israël au Royaume-Uni usait du même procédé pour sensibiliser le public aux massacres du 7 octobre. Sur ces images, on voyait une famille résidant à Londres se réveiller le matin de Noël sous l'assaut d'un groupe terroriste. Réfugiée au sous-sol de la maison avec ses enfants, la mère de famille était alors enlevée par des hommes masqués. La vidéo, d'une durée d'une minute et demie, était accompagnée de sous-titres indiquant les heures successives des événements, correspondant au timing réel des attaques du Hamas dans les kibboutz frontaliers de la bande de Gaza. La vidéo se terminait par la phrase : "Et si c'était vous ?"