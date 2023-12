Gaza : où se cache Yahya Sinwar, le chef du Hamas ?

Les médias palestiniens affirment qu'il se terre avec ses acolytes dans les tunnels de commandement de la Brigade Khan Younes au sud de Gaza

Tandis que l'armée et le renseignement israélien poursuivent leurs efforts pour localiser le bunker où se cache Yahya Sinwar, le dirigeant du Hamas, les médias palestiniens tentent eux aussi de retracer le chemin qu'il a parcouru depuis le 7 octobre.

Selon certaines informations relayées, lorsqu'Israël a annoncé son intention d'entrer dans la bande de Gaza, Sinwar et d'autres responsables du Hamas ont quitté la ville de Gaza, et ont commencé à se diriger vers Khan Younes. Selon les estimations, le chef de l'organisation terroriste a été transporté dans un véhicule humanitaire, tout en réussissant à cacher son identité, et depuis lors, il se terre avec ses acolytes dans les tunnels de commandement de la Brigade Khan Younes. Toujours selon les médias palestiniens, les responsables de la branche politique du Hamas n'auraient pas été invités à le suivre dans sa cachette, car il n' a plus complètement confiance en eux. Certains otages se trouveraient également dans son bunker, ainsi qu'une garde rapprochée composée d'hommes des Brigades Al-Qassam, prêts à intervenir dans le cas où des soldats de Tsahal arriveraient jusqu'à lui.

Pendant la trêve conclue dans le cadre de la libération d'otages, il serait devenu plus prudent, cessant de se déplacer et interrompant toute communication avec l'extérieur. Il estime désormais que le temps joue en sa faveur, suite aux dernières mesures approuvées par le cabinet de guerre, notamment la fourniture de carburant. Il compterait également profiter des désaccords parmi les dirigeants israéliens concernant l'après-guerre. Dans ce contexte, Sinwar envisagerait d'étendre les combats en surface afin de forcer les troupes israéliennes à quitter la bande de Gaza, sans que le contrôle du territoire ne soit transféré à une autre entité. Il estimerait même pouvoir parvenir à ses fins sans être découvert.

D'autres informations palestiniennes soulignent que le chef du Hamas surveille de près les médias israéliens et prend ses décisions en fonction de ce qu'il entend. Il sait aussi pertinemment combien les Israéliens sont sensibles aux pertes de soldats. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle il continue de rejeter toute proposition de cessez-le-feu. A en croire ces médias, Sinwar estime que même si Israël découvre sa position, il aura encore le temps de se déplacer ailleurs. Il sait en effet que Tsahal ne manquera pas de procéder à plusieurs évaluations de la situation avant d'attaquer et de mettre les soldats en danger.