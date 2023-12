Israël en guerre : 30 terroristes du Hamas éliminés en moins de 24h à Gaza | LIVE

Au 85e jour de la guerre, Tsahal s'inquiète du fait que l'échelon politique n'a pas encore défini les objectifs de la poursuite des combats

Selon des sources militaires, les acquis sur le terrain s'éroderont "sans intervention politique et avec le temps". Dans le même temps, des décisions doivent être prises concernant à la fois Gaza et l'escalade à la frontière nord vers les nouveaux objectifs de la guerre - et pas seulement concernant "l'après-guerre".

Jusqu'à présent, les combats ont produit de véritables succès militaires : la plupart des tunnels stratégiques du nord de la bande de Gaza ont été détruits et 8 500 terroristes ont été tués à Gaza. À ce stade, les forces de Tsahal concentrent leurs efforts à Khan Yunès, dans le sud de Gaza, l'objectif étant d'atteindre Sinwar et d'autres hauts responsables de l'organisation du Hamas à Gaza.