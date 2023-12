"Pourquoi tant de personnes refusent-elles de croire que le Hamas a commis des viols"? (David Schwimmer)

"Pour beaucoup, nier que cela s'est produit est un moyen pratique d'éviter la compassion et la responsabilité personnelle"

David Schwimmer, acteur phare de la série Friends s'est demandé pourquoi "tant de personnes refusent de croire" que le Hamas a commis des viols lors de son attaque contre Israël le 7 octobre.

"J'ai siégé au conseil d'administration de la Rape Foundation pendant près de 20 ans et je défends les enfants et les adultes survivants de violences sexuelles depuis près de 30 ans", a-t-il écrit sur Instagram.

"Ce qui est crucial dans le processus de guérison et pour que justice soit rendue, la victime doit être crue", affirme-t-il. "Et pourtant, pour quelle raison tant de personnes refusent-elles de croire - malgré toutes les preuves filmées et les témoignages - les femmes, les enfants et les hommes brutalement agressés par les terroristes le 7 octobre ? Où est leur indignation ?" s'interroge-t-il.

"Pour beaucoup d'entre elles, nier que cela s'est produit est un moyen pratique d'éviter la compassion et la responsabilité personnelle."

"Le refus de croire les victimes les a traumatisées à nouveau, ainsi que leurs familles, leurs amis et ceux d'entre nous qui les croyons", a-t-il conclu.

Au début du mois, le prestigieux journal londonien The Times a publié une enquête sur les viols commis par le Hamas, le 7 octobre, comprenant des témoignages de survivants du massacre ayant assisté aux atrocités.

Des responsables ont répété ces dernières semaines que les commandos du Hamas avaient commis "des viols répétés, violents, en réunion, de mutilations génitales, d'actes de pédophilie et nécrophilie".

