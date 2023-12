Tsahal n'avait aucun plan pour répondre à une attaque de l'ampleur de celle du 7 octobre (NYT)

Selon le New York Times, le 7 octobre vers midi, Tsahal estimait que seuls 200 terroristes du Hamas avait infiltré le territoire israélien

Une investigation du New York Times, parue samedi, révèle une préparation insuffisante de Tsahal face à l'assaut mené par le Hamas le 7 octobre. D'après l'article, l'armée israélienne ne disposait pas d'une stratégie adéquate pour contrer l'offensive des terroristes. Les communications entre les soldats s'effectuaient via WhatsApp, et les réseaux sociaux étaient utilisés pour déterminer les cibles sur le terrain. Le rapport indique également que les pilotes de l'armée de l'air ont dû sélectionner leurs cibles en se basant sur des informations publiées sur Telegram.

L'article décrit également l'arrivée des forces de l'unité Magellan au cœur des affrontements avec le Hamas, sans missions spécifiquement définies au préalable. Parmi elles, certains soldats ont bénéficié de l'assistance d'un résident de Netivot qui avait suivi les vidéos du Hamas sur les réseaux sociaux et répondu aux appels à l'aide de la population. D'autres, quant à eux, ont recueilli de manière autonome des renseignements en temps réel.

L'enquête révèle que les combattants du Hamas avaient minutieusement préparé leur attaque contre la base de Reim, où résident les soldats de la division de Gaza. Ils ont profité de la réduction des effectifs de la base durant la célébration de Simha Torah. Un soldat de la base témoigne que l'assaut a failli causer une rupture des communications au sein de l'unité en charge de coordonner les déplacements des troupes dans le sud d'Israël. Le New York Times rapporte enfin que, le 7 octobre à midi, Tsahal estimait à 200 le nombre de terroristes du Hamas infiltrés, alors qu'ils étaient en réalité plus de 3000.