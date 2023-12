Gaza : 70 % des habitations et la moitié des bâtiments ont été endommagés ou détruits (WSJ)

Selon des estimations, il faudra au moins un an pour déblayer les décombres, et entre sept et dix ans pour reconstruire les habitations détruites

Le Wall Street Journal a rapporté samedi que 70% des habitations et environ la moitié des bâtiments de la bande de Gaza ont été endommagés ou détruits, conséquence des frappes aériennes israéliennes durant le conflit avec l'organisation terroriste Hamas. Selon le journal, Gaza comptait environ 439 000 maisons avant la guerre. Israël affirme que ses frappes visaient le Hamas, responsable du meurtre de 1 200 civils le 7 octobre, et souligne ses efforts pour éviter des victimes civiles.

MAHMUD HAMS / AFP

Le WSJ indique que les structures détruites incluent des églises byzantines, des mosquées anciennes, des usines, des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des hôtels de luxe, des théâtres et des écoles. De plus, les infrastructures essentielles telles que l'eau, l'électricité et la santé sont "irréparables". Le journal indique qu'avant la guerre, il y avait 36 hôpitaux en activité dans la bande de Gaza, et que seulement huit d'entre eux sont désormais opérationnels et accueillent des patients. Plus des deux tiers des écoles ont été endommagées, et de nombreuses zones agricoles, telles que les vergers et les serres, ont été "complètement détruites".

Bashar TALEB / AFP

Selon le WSJ, qui cite le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, 21 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, mais le bilan ne fait pas la distinction entre civils et terroristes. Par ailleurs, la chaîne N12 a cité une estimation d'organisations humanitaires selon laquelle il faudrait au moins un an après la guerre pour déblayer les décombres, et entre sept et dix ans pour reconstruire les habitations détruites. Le coût total de la restauration de Gaza est estimé à 3,5 milliards de dollars.