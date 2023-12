L'ancienne Miss Irak, Sarah Idan, en visite de solidarité en Israël

L'ancienne miss s'est rendue au kibboutz Kfaz Aza et a rencontré à Tel Aviv son amie Adar Gandelsman, Miss Israël 2017

Sarah Idan, ex-Miss Irak et candidate aux élections du Congrès américain de 2024, a visité cette semaine les communautés israéliennes dévastées le long de la frontière avec Gaza, en signe de solidarité avec l'État juif. Dans une interview accordée à la chaîne N12, Idan, candidate pour représenter le 30ème district de Californie, a exprimé son désir de montrer aux "négationnistes du 7 octobre" - parmi ses dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, principalement Irakiens - la réalité des événements du 7 octobre en Israël. Ce jour-là, environ 3 000 terroristes du Hamas ont envahi et massacré 1 200 personnes, et emmené 240 otages à Gaza.

Idan, choquée par les étudiants américains qui ont qualifié l'attaque du Hamas d'acte de défense, a déclaré : "Je veux qu'ils voient l'horreur qui a causé la guerre à Gaza. Le monde crie 'Libérez la Palestine' et il ne s'agit pas de libérer la Palestine. Tuer des familles innocentes et les brûler vives, ce n'est pas libérer la Palestine, c'est du terrorisme." Ayant travaillé comme traductrice pour les forces américaines en Irak en 2008, Idan a évoqué des parallèles entre les guerres en Irak et en Israël contre des ennemis communs. L'ancienne miss, qui se présente comme démocrate, se positionne en opposition au groupe "The Squad", connu pour ses critiques envers Israël. Elle affirme que "ce n'est pas seulement une question concernant Israël. Mon Irak est déjà perdu. J'ai perdu mon Irak face au régime iranien et aux islamistes radicaux, et je ne pourrais jamais y vivre. Ainsi, les États-Unis sont mon seul foyer, et je dois protéger ma maison."

Lors de sa visite en Israël, Idan a pu voir le résultat des destructions causées par le Hamas dans le kibboutz de Kfar Aza, et a regretté l'absence de soulèvement populaire contre le Hamas à Gaza, se demandant pourquoi les Gazaouis n'ont pas saisi l'opportunité de se retourner contre le Hamas, affaibli par le conflit. La candidate irakienne à Miss Univers a provoqué un tollé international en 2017 après avoir rencontré et pris un selfie avec Miss Israël Adar Gandelsman à Las Vegas, avec la légende : "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel" (Paix et amour de Miss Irak et Miss Israël). Les deux jeunes femmes sont restées très amies et se sont rencontrées cette semaine sur la place des Otages à Tel-Aviv, lors du troisième voyage d'Idan en Israël.

Depuis Sarah Idan continue de recevoir de violentes critiques à chaque publication sur Israël. Ses commentaires sur l'antisémitisme dans les pays musulmans, exprimés lors d'une adresse au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, lui ont notamment coûté sa citoyenneté irakienne en 2019.