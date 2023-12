Le Hamas disposé à reprendre les négociations pour la libération d'otages, selon le Qatar

Les négociations portent sur une proposition qui inclurait la libération de 40 otages contre la suspension des opérations militaires pendant un mois

Des médiateurs qataris ont informé Israël que le Hamas serait "en principe" d'accord pour reprendre les négociations en vue de la libération des otages pris lors des atrocités du 7 octobre, en échange d'une trêve d'un mois dans la bande de Gaza. Israël accueille cette proposition avec prudence, soulignant qu'il deviendra rapidement évident si le Hamas est sérieux, a rapporté le site d'information Walla vendredi, citant trois responsables israéliens.

Selon Walla, les négociations portent sur une proposition du chef du Mossad, David Barnea, qui inclurait la libération d'environ 40 otages, y compris des femmes et des hommes de plus de 60 ans ou souffrant de problèmes médicaux graves. En contrepartie, Israël suspendrait ses opérations militaires à Gaza pendant un mois et libérerait un certain nombre de prisonniers de sécurité palestiniens. Un responsable israélien a décrit le message qatari comme très préliminaire, mais positif. "Nous passons d'un gel à une situation très froide", a-t-il affirmé.

Un autre responsable israélien a déclaré qu'Israël attendait encore une offre concrète du Qatar et attendait plus de détails, ajoutant que "les écarts restent importants". De son côté, la chaîne N12 a indiqué que la proposition poussée par le Qatar pourrait voir jusqu'à 50 otages libérés en échange d'une trêve d'un mois et de la libération de prisonniers de sécurité palestiniens. Israël s'est jusqu'à présent abstenu de libérer les détenus condamnés pour meurtre, mais cette politique pourrait changer dans les futurs accords.

HAMAS MEDIA OFFICE / AFP

Le principal point d'achoppement dans les pourparlers reste la durée de la trêve. Le Hamas, ayant publiquement exigé un cessez-le-feu permanent, a conduit les médiateurs qataris à envisager un accord plus complet intégrant une solution politique et un retrait total des troupes israéliennes de Gaza. Cette dernière condition reste cependant inacceptable pour Israël. Mais selon la chaîne Kan, David Barnea, le chef du Mossad, a informé le gouvernement israélien que le Hamas ne réclame plus un cessez-le-feu permanent pour libérer les otages. Toutefois, il a averti que les exigences du groupe terroriste en termes de durée de la trêve et de libération de prisonniers seraient nettement plus élevées.

Dans le cadre d'une trêve de sept jours le mois dernier, Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs, en échange de la libération de 105 otages, dont 80 faisaient officiellement partie de l'accord. Environ 129 otages capturés par le Hamas le 7 octobre se trouvent toujours à Gaza, et certains d'entre eux pourraient ne plus être en vie.