Le Hamas condamne la vente américaine "d'urgence" de munitions à Israël

Le groupe terroriste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a condamné samedi la vente "d'urgence" par les Etats-Unis de munitions et de matériel militaire à Israël, pour un montant de 147,5 millions de dollars. Washington a approuvé vendredi la vente d'obus de 155 mm et d'autres matériels prélevés dans les stocks de son armée, en vertu d'une disposition d'urgence qui dispense de l'obligation d'un examen par le Congrès. "C'est une preuve claire du soutien complet de l'administration américaine à cette guerre criminelle", a dénoncé le Hamas dans un communiqué.

L'administration du président Joe Biden "s'aligne clairement et soutient activement les atrocités perpétrées par Israël", a accusé le groupe. Ces "atrocités" ont conduit "au meurtre impitoyable d'enfants et de civils, au déplacement forcé d'habitants et à la destruction systématique de la vie civile" dans la bande de Gaza, selon le communiqué.

Début décembre, Washington avait utilisé le même mécanisme pour approuver la vente de près de 14.000 obus de 120 mm équipant les chars de combat israéliens Merkava, engagés dans l'offensive contre le Hamas à Gaza. "Les Etats-Unis se sont engagés pour la sécurité d'Israël et il est crucial pour les intérêts nationaux américains d'aider Israël à développer et à maintenir une solide capacité d'auto-défense", avait justifié le département d'Etat. Malgré des relations diplomatiques parfois crispées entre les deux alliés, Washington reste le tout premier soutien d'Israël et lui fournit chaque année depuis 2016, sous la présidence de Barack Obama, 3,8 milliards de dollars d'aide militaire par an.