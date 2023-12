"Le Hamas a provoqué 100 catastrophes à Gaza. Il devra payer pour ça" (ambassadeur palestinien)

"Le Hamas affirme avoir gagné, mais le peuple palestinien, lui, est vaincu"

Ousssama al-Ali, ambassadeur de l'Autorité palestinienne en Jordanie et membre éminent du Fatah, a condamné dans les termes les plus durs les attaques du 7 octobre commises par le Hamas. Dans une interview accordée à la chaîne émiratie Al-Mashhad, l'émissaire palestinien a ainsi affirmé que le Hamas avait provoqué "100 catastrophes à Gaza" et qu'à cause de ses actes, le peuple palestinien subissait "une énorme défaite".

"Nous avons imploré la réconciliation du Fatah avec le Hamas dès le premier jour, parce que nous avions peur qu'un jour comme le 7 octobre puisse arriver. Le Hamas a conduit Gaza à 100 catastrophes", a déclaré Oussama Al-Ali.

Interrogé sur les raisons du silence de l'Autorité palestinienne sur les attaques du Hamas, et son soutien affiché à celui-ci, l'ambassadeur a répondu que l'attitude de Ramallah changeait en fonction du public. "Notre réaction et nos propos changent en fonction du destinataire. Lorsque nous parlons à un Israélien, nous lui disons qu'il est le criminel et le meurtrier. Mais le moment viendra où nous rejetterons également la responsabilité sur le Hamas qui a commis une erreur, et qui a provoqué ces résultats à Gaza. Les massacres commis à Gaza ne viennent pas de nulle part", a-t-il relevé.

"Le Hamas affirme avoir gagné, mais le peuple palestinien, lui, est vaincu. La Palestine est vaincue, les familles de Gaza sont vaincues, des millions de personnes sont vaincues. Ceux qui ont causé cela ont commis une erreur qu'ils devront payer. Ils devront rendre compte de leurs erreurs depuis le jour du coup d'État à Gaza en 2006", a-t-il encore dit.