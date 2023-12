Londres : des mains rouges peintes sur la résidence du Premier ministre pour dénoncer le soutien du pays à Israël

"Le gouvernement britannique a aussi du sang sur les mains", ont affirmé les deux personnes arrêtées

La police britannique a arrêté un couple pour avoir peint des empreintes de mains rouges sur la porte d'entrée du 10 Downing Street à Londres, où se trouve la résidence du Premier ministre.

Selon le couple, ces graffitis visaient à dénoncer le fait que "le gouvernement britannique a aussi du sang sur les mains" en raison de son soutien à Israël, et de son refus d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

Les deux personnes appréhendées, Virginia Moffat, 58 ans, et Chris Cole, 60 ans, ont déclaré dans un communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats : "La justification du Royaume-Uni et d'Israël pour ce massacre est qu'Israël agit par légitime défense. Que le la mort de personnes innocentes est regrettable, mais qu'Israël doit être autorisé à agir pour sa défense. Ceci est un non-sens. En refusant d'appeler à un cessez-le-feu et en soutenant la fourniture continue d'armes à Israël, notre gouvernement est complice de ce massacre."