Le Hamas salue les démarches de l'Afrique du Sud pour faire condamner Israël

"L'entité sioniste nazie est responsable des pires atrocités de l'histoire contemporaine. Elle est une menace pour la paix et la sécurité internationales"

Le Hamas a salué la demande adressée vendredi par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de Justice d'engager une procédure judiciaire contre Israël pour génocide. La déclaration de l'organisation terroriste a été publiée samedi soir sur sa chaîne Telegram en langue anglaise.

"Nous apprécions grandement la décision de l'Afrique du Sud de soumettre une demande à la Cour internationale de Justice afin qu'elle engage une procédure d'enquête sur les crimes de l'entité sioniste qui commet un génocide contre dans la bande de Gaza", a écrit le Hamas. "L'action de l'Afrique du Sud constitue une étape importante vers la mise en accusation des dirigeants de l'entité sioniste, qui sont responsables des pires atrocités de l'histoire contemporaine", a-t-il ajouté.

"Nous appelons tous les pays à soumettre des dossiers et des demandes similaires aux tribunaux nationaux et internationaux compétents contre cette entité nazie, qui est une menace pour la paix et à la sécurité internationales", poursuit le communiqué. "Il s'agit de garantir qu'elle sera punie pour les crimes odieux commis contre des enfants et des civils innocents dans la bande de Gaza."