Des terroristes neutralisés par des frappes aériennes, des infrastructures terroristes découvertes dans une aire de jeux pour enfants

Le porte-parole de Tsahal a fourni une mise √† jour sur les combats dans la bande de Gaza, indiquant que les avions de l'arm√©e de l'air ont attaqu√© cette nuit des dizaines de cibles terroristes, y compris des b√Ętiments militaires, des infrastructures et un tunnel. De plus, une unit√© a a d√©couvert et neutralis√© dans la r√©gion de Shati, au nord de la bande, une aire de jeux pour enfants o√Ļ des infrastructures terroristes avaient √©t√© install√©es. En outre, des soldats ont identifi√© quatre terroristes portant des explosifs et se dirigeant vers eux, avant qu'un avion de l'arm√©e de l'air ne les neutralise. Environ une demi-heure plus tard, quatre autres terroristes ont √©t√© identifi√©s et √©galement neutralis√©s par des frappes a√©riennes.