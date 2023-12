L'Egypte dément qu'une délégation s'est rendue à Tel-Aviv pour négocier la fin de la guerre

Un journal qatari avait cité une source affirmant qu'une délégation a sondé Israël sur sa volonté de se retirer de Gaza en cas d'accord global

Une source égyptienne a démenti auprès d'i24NEWS une information selon laquelle une délégation des services de renseignement égyptiens s'est rendue à Tel-Aviv jeudi dernier "dans le but de négocier la fin de la guerre", dans le cadre des efforts de médiation du Qatar et de l'Égypte entre Israël et le Hamas.

Un peu plus tôt, le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed avait avancé cette information, citant une source au Caire, selon laquelle "la délégation a tenté d'obtenir des réponses d'Israël sur sa volonté de se retirer des territoires dans la bande de Gaza en cas d'accord global". Elle a ajouté que "la délégation est repartie sans obtenir de réponses. De nombreuses propositions ont été présentées, mais la position de Netanyahou consistant à prolonger la guerre autant que possible, semble inflexible".