La guerre contre le Hamas ne permettra pas l'élimination totale de la menace des roquettes (Tsahal)

"Même dans deux ans, il est possible que les résidents des zones proches de Gaza entendent des alertes à la roquette", a affirmé un responsable de l'armée

L'armée israélienne estime que la guerre actuelle contre l'organisation terroriste Hamas ne réussira pas à éliminer complètement les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, rapporte dimanche Galai Tsahal, la radio de l'armée. Selon des responsables de Tsahal, l'extension de l'opération terrestre dégradera certainement la capacité du Hamas et d'autres groupes terroristes à Gaza de lancer des roquettes sur Israël. Cependant, ils estiment que même si Israël atteint tous ses objectifs et élimine complètement le Hamas, il ne pourra pas éliminer la possibilité que des individus continuent d'être capables de lancer des roquettes sur Israël.

Un haut responsable de Tsahal a déclaré que "même dans deux ans, il est possible que les résidents des zones proches de Gaza entendent des alertes à la roquette. La nuit dernière, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une conférence de presse sur les progrès dans la guerre contre le Hamas. "La guerre durera de nombreux mois encore", a-t-il affirmé. "Nous continuerons à combattre jusqu'à ce que nous ayons éliminé le Hamas et libéré tous nos otages. Nous ne cesserons pas nos efforts pour ramener nos otages. Nous ne sommes pas d'accord avec Gaza en tant que source qui encourage le terrorisme. Nous veillerons à ce que Gaza ne menace plus Israël."

"Partout où je vais, j'entends de tous les secteurs de la nation - continuez, n'arrêtez pas. Je l'entends des familles des héros tombés, des blessés, et des commandants et des soldats courageux que je rencontre sur le terrain. Tout le monde me dit la même chose : Continuez jusqu'à la victoire", a insisté Netanyahou.

"Pour atteindre les objectifs, nous avons besoin de plus de temps. Nous travaillons tout le temps avec détermination et force, tout en faisant de notre mieux pour assurer la sécurité de nos combattants.