Netanyahou à l'Afrique du Sud : Israël mène une guerre "d'une moralité sans équivalent"

"Ce n'est pas nous qui sommes venus perpétrer un génocide, c'est le Hamas. Il nous tuerait tous s'il le pouvait", a déclaré le Premier ministre israélien

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que la guerre menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza était "d'une moralité sans équivalent", en réagissant aux accusations d'"actes de génocide" portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ).

"Nous continuerons notre guerre défensive, dont la justice et la moralité sont sans équivalent", a déclaré Benjamin Netanyahou à l'ouverture d'une réunion de son gouvernement, ajoutant que l'armée israélienne agissait "de la manière la plus morale possible" dans la bande de Gaza. L'armée "fait tout pour éviter de blesser des civils, alors que le Hamas fait tout pour leur nuire et les utilise comme boucliers humains", a ajouté le Premier ministre.

"Non l'Afrique du Sud, ce n'est pas nous qui sommes venus perpétrer un génocide, c'est le Hamas. Il nous tuerait tous s'il le pouvait. Tout ce que vous faites n'est que du vent, des mensonges et de la vanité", a-t-il poursuivi à l'adresse des autorités sud-africaines.

Ramil Sitdikov / RIA NOVOSTI / AFP

La Cour internationale de justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations unies, a annoncé vendredi que l'Afrique du Sud lui avait soumis une requête accusant Israël de se livrer à des "actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza".

Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les "actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise (...)de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens", a indiqué dans un communiqué la CIJ, basée à La Haye (Pays-Bas).

Selon le pays, "par son comportement - par l'intermédiaire de ses organes et agents et d'autres personnes et entités agissant sur ses instructions ou sous sa direction, son contrôle ou son influence - à l'égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la convention contre le génocide", a précisé la CIJ.

Le Hamas s'est félicité de l'initiative sud-africaine dans un communiqué publié samedi soir. "Nous apprécions grandement la décision de l'Afrique du Sud de soumettre une demande à la Cour internationale de Justice afin qu'elle engage une procédure d'enquête sur les crimes de l'entité sioniste qui commet un génocide contre dans la bande de Gaza", a écrit l'organisation terroriste. "L'action de l'Afrique du Sud constitue une étape importante vers la mise en accusation des dirigeants de l'entité sioniste, qui sont responsables des pires atrocités de l'histoire contemporaine", a-t-elle ajouté.

"Nous appelons tous les pays à soumettre des dossiers et des demandes similaires aux tribunaux nationaux et internationaux compétents contre cette entité nazie, qui est une menace pour la paix et à la sécurité internationales", poursuit le communiqué. "Il s'agit de garantir qu'elle sera punie pour les crimes odieux commis contre des enfants et des civils innocents dans la bande de Gaza."