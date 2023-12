Smotrich appelle à la réimplantation juive à Gaza après la guerre

"Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire et pour ça nous avons besoin d'une présence civile"

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a préconisé dimanche le retour de Juifs dans la bande de Gaza, une fois débarrassée du Hamas, estimant que sa population palestinienne devrait être "encouragée" à émigrer vers d'autres pays.

"Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire et pour contrôler militairement le territoire sur le long terme, nous avons besoin d'une présence civile", a déclaré Betsalel Smotrich dans une interview à la radio militaire en réponse à une question sur l'opportunité de rétablir des implantations dans la bande de Gaza.

Dans le cadre du plan de retrait unilatéral du Premier ministre d'alors Ariel Sharon, Israël a évacué en 2005 son armée et ses quelque 8 000 résidents de ce territoire palestinien repris en 1967.

Betsalel Smotrich, chef du parti Sionisme religieux qui fait partie de la coalition gouvernementale au pouvoir, a en outre estimé qu'Israël devrait "encourager" les quelques 2,4 millions de Palestiniens de Gaza à quitter le territoire vers d'autres pays.

"Si nous agissons de manière stratégiquement correcte et encourageons l'émigration, et que nous nous retrouvons avec 100 000 ou 200 000 Arabes à Gaza et non pas 2 millions, tout le discours du jour d'après guerre sera complètement différent", a-t-il dit.

"Nous aiderons à réhabiliter ces réfugiés dans d'autres pays d'une manière appropriée et humaine, avec la coopération de la communauté internationale et des pays arabes autour de nous", a-t-il ajouté.

Le leader d'extrême droite avait nié lors d'une visite privée à Paris en mars l'existence d'un peuple palestinien. "Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien", avait-il dit.