Israël : une rentrée universitaire marquée par la guerre en cours

Un forum d'environ 40 membres du corps professoral veillera à ce que tous les étudiants juifs et arabes se sentent en sécurité

Ce dimanche, les étudiants ont fait leur rentrée dans les universités en Israël. Une rentrée décalée de deux mois et demi en raison de la guerre qui a débuté le 7 octobre. A l'université Bar-Ilan de Ramat Gan, le professeur Eitan Okun et le Dr Shimrit Daches, tous deux résidents des localités en bordure de Gaza ont été évacués de leur maisons pendant près de trois mois. Jusqu’à présent, ils ont consacré la majeure partie de leur temps à contribuer à la reconstruction de leurs communautés fortement touchées par les attaques du Hamas.

Shimrit Daches a notamment créé un centre de résilience pour les femmes de son kibboutz et d'autres femmes évacuées de leurs domiciles, tandis que le professeur Okun partageait son temps entre son laboratoire sur la maladie d'Alzheimer à Bar-Ilan et l'équipe de défense civile de son domicile au kibboutz Alumim, surveillant les champs et les installations agricoles.

Environ 5 000 étudiants de l'université Bar-Ilan ont été enrôlés comme réservistes ou touchés par la guerre. Ceux qui sont encore réservistes bénéficieront d'une rentrée spéciale qui leur permettra de suivre un programme d'études intensif avec une variété d'avantages pour faciliter leur cursus, dont un soutien psychologique.

La rentrée universitaire dans un contexte de guerre a donné lieu au lancement de nombreuses initiatives sur le campus, dont un cours académique intitulé "Black Shabbat", en référence au samedi tragique où le Hamas a attaqué Israël.

Le département de psychologie proposera notamment un cours "Traumatisme, perte et résilience" pour enseigner aux étudiants comment réagir et traiter les traumatismes, en mettant l'accent sur le travail avec les enfants et les familles, et le thème du deuil. Le cours permettra aux étudiants d'acquérir des compétences en matière de diagnostic de la détresse suite à une exposition à des événements traumatisants. Ils apprendront également les bases du discours thérapeutique sur les réactions courantes au traumatisme.

Yoni Reif

Les étudiants partageront ainsi leurs points de vue sur les moyens d'aider les personnes qui souffrent de traumatismes et identifieront les aspects culturels qui influencent les travaux cliniques, de recherche ou encore théoriques dans le domaine.

Par ailleurs, dans les amphithéâtres, des sièges seront désignés par une pancarte qui indique "réservés aux étudiants mobilisés à la guerre". Dans un geste de solidarité envers les étudiants réservistes, dont plusieurs sont au front à Gaza, les sièges seront marqués ainsi jusqu'à leur retour.

En outre, le Club des Ambassadeurs de l'École Internationale, en collaboration avec l'association StandWithUs, va offrir aux étudiants du monde entier des connaissances diplomatiques approfondies sur Israël. Il encouragera aussi l'activisme pro-israélien, en élaborant un contenu sur la guerre Israël-Hamas, le numérique en Israël, la société palestinienne et les minorités en Israël. 56 étudiants d’Égypte, de Turquie, d’Inde, d’Afrique du Sud, de Chine ou encore des Philippines participeront au programme.

Des fleurs pour chaque otage encore retenu captif à Gaza seront plantées dans le "jardin des otages", situé près de l'entrée principale du campus. Le président de l'université, le professeur Arie Zaban, a déclaré qu'il s'agissait "d'un symbole d'espoir en vue de leur libération très prochainement".

Enfin, un forum d'environ 40 membres du corps professoral veillera à ce que les diverses populations juives et arabes israéliennes qui étudient sur le campus se sentent en sécurité. Les membres du forum assisteront personnellement tout étudiant confronté à une incitation à la haine sur le campus et/ou sur les réseaux sociaux.

