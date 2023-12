Otages : messages du Nouvel an du président Herzog et des familles appelant à agir pour leur libération

"Agissez pour que Kfir ne fête pas son premier anniversaire en captivité"

En cette veille de Nouvel an, le président Herzog a publié sur les réseaux sociaux un message traduit en dix langues appelant à la libération des otages du Hamas.

"Avec l'arrivée de la nouvelle année civile 2024, j'appelle toute la famille des nations et les dirigeants du monde à exiger la libération immédiate et sans conditions de nos 133 personnes enlevées."

https://twitter.com/i/web/status/1741489926888194356 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Des bébés, des personnes âgées, des femmes et des hommes sont détenus en captivité par l'organisation terroriste Hamas, privés de leur approvisionnement régulier en médicaments et de visites de la Croix-Rouge. Leur libération immédiate est au premier plan de notre combat à Gaza. Que la lumière dissipe les ténèbres et que la nouvelle année apporte avec elle de bonnes nouvelles. Paix et fraternité pour tous", a-t-il ajouté. Ce message a été publié en hébreu, arabe, anglais, russe, français, espagnol, italien, allemand, indien et portugais.

https://twitter.com/i/web/status/1741490634857316820 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans des vidéos diffusées ce dimanche par l'organisation regroupant les familles d'otages, les proches de ceux qui sont toujours captifs à Gaza expriment leurs vœux pour 2024. On y voit notamment Sharon Aluni-Cunio libérée avec ses deux petites filles lors de la dernière trêve, et dont le mari est encore aux mains du Hamas. "Lorsque vous embrasserez ceux que vous aimez pour leur souhaiter une bonne année, pensez à nous qui n'auront pas la possibilité de le faire", dit-elle. Dans une autre vidéo, Eyalon Keshet, cousin de Yarden Bibas qui est otage tout comme son épouse Shiri et ses deux petits garçons, Ariel et Kfir, implore : "Agissez pour que Kfir ne fête pas son premier anniversaire en captivité". Les deux frères âgés de deux ans et 11 mois sont les derniers enfants encore à Gaza.