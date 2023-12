Israël "célèbre" 2024 en pleine guerre

Même à Tel-Aviv, où le Nouvel an est habituellement fêté jusqu'au bout de la nuit, le cœur n'y était pas vraiment

Le passage à 2024 en Israël s'est effectué dans une ambiance quelque peu morose, alors que le pays est en guerre depuis presque trois mois. Même à Tel-Aviv, où c'est habituellement un jour de fête avec plusieurs grands événements, le cœur n'y était pas vraiment. Certains ont tout de même choisi de célébrer coûte que coûte 2024, "car la vie doit continuer malgré tout".

Caroline Haïat/i24NEWS

Dans les bars, les restaurants ou les boîtes de nuit, déjà moins remplis qu'à l'accoutumée, l'alcool et les rires cachaient mal la pesanteur. Dans certains établissements, on ne ressentait même pas l'atmosphère du Nouvel an.

Caroline Haïat/i24NEWS

"Par rapport aux jeudis très animés, ce soir, là où nous sommes il n'y a même pas de musique, on ne se rend pas compte que c'est le soir du réveillon. Il n'y a pas d'ambiance et vraiment peu de monde", raconte Chloé, qui est sortie à Tel-Aviv avec son mari réserviste, en permission pour 24h.

Caroline Haïat/i24NEWS

Dans un restaurant bien connu du centre de Tel-Aviv, "Emesh", un groupe d'amies est venu spécialement célébrer le Nouvel an. Apprêtées et munies de serre-têtes "Happy New Year", elles ont bien l'intention de faire la fête, malgré la tragédie à laquelle fait face le pays actuellement.

"Ce n'est pas parce qu'on fête le Nouvel an que l'on oublie ce qui se passe et la guerre qui se propage. Comme beaucoup de soldats le veulent, ce qui compte c'est que l'on continue à vivre. Pour cette nouvelle année, on souhaite qu'ils reviennent sains et saufs, et que les otages soient libérés. Dans le judaïsme on dit 'tu choisiras la vie', et on ne nous empêchera pas de danser", affirme Audelya.

Caroline Haïat/i24NEWS

"On sent que l'ambiance est beaucoup plus calme que d'habitude, mais d'un autre côté alors que c'était encore 'bizarre' de sortir début décembre, ce soir personnellement, je me sens moins gênée de le faire et c'est vraiment palpable ici. On remarque que les Israéliens ont envie de reprendre leur routine petit à petit, celle de l'insouciance, pour vivre le moment présent", raconte Tehila.

Une parenthèse festive au milieu des tirs de roquettes, dans un pays marqué par la résilience, avec une pensée pour ceux qui ont perdu des êtres chers, et ceux qui espèrent leur retour de Gaza.