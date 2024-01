Istanbul : Manifestation massive en faveur des Palestiniens

À Istanbul, le Pont Galata a été le théâtre, lundi, d'un important rassemblement pro-palestinien, avec des dizaines de milliers de participants. L'événement, organisé par la "plateforme de la volonté nationale" et soutenu par 308 ONG sous l'égide de la Fondation de la jeunesse turque (TÜGVA), a commencé près de lieux emblématiques tels que la mosquée Ayasofya, la nouvelle mosquée Eminonu, la mosquée bleue et la mosquée Süleymaniye, pour converger ensuite vers le pont. Les manifestants, brandissant des drapeaux turcs et palestiniens et scandant des slogans pro-Palestine, ont rempli les rues et les bateaux aux alentours du pont. Des personnalités politiques et de nombreux journalistes locaux et internationaux ont également participé à cet événement majeur.