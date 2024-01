Le ministre français des Armées passe le Nouvel An avec des blessés gazaouis sur le Dixmude

Ce lundi, Sébastien Lecornu se rendra auprès des 700 soldats français de la Finul stationnés au sud du Liban

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a passé le réveillon du Nouvel an à bord du Dixmude, le porte-hélicoptères dépêché par la France au large des côtés égyptiennes pour accueillir des blessés gazaouis. Lors de cette visite, il s'est entretenu avec le personnel médical et a rencontré des patients.

Ministère des Armées français

Le bâtiment de la marine nationale transformé en hôpital est stationné depuis un mois dans le port égyptien d'Al-Arish, à 50 km de la bande de Gaza. Sur place, le ministre a indiqué que jusqu'à 20 blessés par jour étaient pris en charge, après approbation par Israël de leur passage en Egypte par le terminal frontalier de Rafah. Depuis le 27 novembre, 90 Palestiniens ont été soignés sur le Dixmude, tandis que 130 interventions ont été menées dans son bloc opératoire.

Ministère de Armées français

Certaines voix, surtout au sein de la classe politique française, déplorent cependant un accueil des blessés trop limité. Le député LFI Thomas Portes est de ceux-là. "Quelle honte, alors que des milliers sont déjà morts, que des dizaines de milliers sont blessés et risquent de mourir par manque de soins, de nourriture et d'eau", a affirmé ce dernier sur X. Une polémique jugée toutefois "inutile et stérile" par le ministre.

Ce lundi, Sébastien Lecornu se rendra auprès des 700 soldats français de la Finul stationnés au sud du Liban. Alors que la situation est toujours plus tendue entre Israël et le Hezbollah, Jérusalem a mis en place un groupe de travail avec Paris afin de dégager des solutions diplomatiques à la crise. Israël fait notamment pression sur la France afin qu'elle use de son influence sur le Liban pour faire appliquer la résolution 1701 de l'ONU, et parvenir à un apaisement des tensions.

Depuis le 7 octobre, le nord d'Israël est la cible des roquettes, des missiles et des drones du Hezbollah, qui affirme agir par solidarité avec la bande de Gaza. Dimanche, le chef-adjoint du groupe armé chiite a laissé entendre que les agressions contre l'Etat hébreu ne cesseraient qu'avec la fin de la guerre à Gaza.