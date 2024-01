Rocambolesque : à Gaza, un imposteur se fait passer pour un soldat d'une unité d'élite de Tsahal

L'usurpateur a notamment été chargé de diriger l'atterrissage de l'hélicoptère de Benjamin Netanyahou à Gaza

Un Israélien se faisant passer pour un soldat d'une unité d'élite est entré dans la bande de Gaza pendant plusieurs semaines et y a volé des armes dont un fusil d'assaut, des cartouches, des chargeurs, des munitions et des grenades ainsi que des ordinateurs portables. Il en est ensuite ressorti, avant de revenir quelques jours plus tard à l'entrée du territoire, revêtu cette fois de l'uniforme des unités du Shin Bet en prétendant être un ancien membre du renseignement intérieur appelé pour une mission spéciale. On l'a alors chargé de diriger l'atterrissage de l'hélicoptère de Benjamin Netanyahou qui se rendait à Gaza. Comble du comble, il s'est ensuite fait photographier aux côtés du Premier ministre armé d'un M-16.

Démasqué, l'homme a été inculpé pour usurpation d'identité et vol d'armes après une perquisition de son domicile. Quatre complices présumés, dont un policier, ont été arrêtés. Prénommé Roy Ifrach et âgé de 35 ans, cet Israélien aurait commencé à dérober des armes après le 7 octobre, en profitant du chaos sécuritaire et en se faisant passer pour un policier. D'après le tribunal qui l'a inculpé, il n'aurait même jamais servi dans l'armée. Pour sa défense, son avocat a notamment mis en avant le fait qu'il aurait tué des terroristes et sauvé des vies lors de son infiltration dans la bande de Gaza.