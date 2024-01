"Je placerai une bombe entre toi et ta femme" : des Gazaouis racontent les menaces du Hamas

Les enquêtes des services israéliens ont mis en lumière l'exploitation cynique des civils par le Hamas qui utilise leur environnement à des fins terroristes

Un porte-parole de l'armée israélienne a publié, lundi, les témoignages d'un ancien membre du Hamas et d'un membre du Jihad islamique, arrêtés et interrogés par les enquêteurs de l'Unité 504. Des interrogatoires qui ont révélé encore une fois l'exploitation cynique des civils de la bande de Gaza par le Hamas, qui utilise leur environnement à des fins terroristes.

"Je me suis senti comme un bouclier humain. Pourquoi devrions-nous protéger le Hamas ?", a déclaré Zuheidi Ali Zehdi dans son témoignage. "Nous voulons être sauvés. Après tout, ce sont nos vies. C'est l'erreur du Hamas. Lorsque les civils ont commencé à descendre vers le sud par le passage sécurisé de l'armée où il y avait de la nourriture et des boissons pour eux, tout ce qu'ils avaient à faire était de passer par le passage sécurisé." "L'armée israélienne a tracé une carte et expliqué que nous devions passer de la rue Salah al-Din à Rafah", a-t-il poursuivi. "En chemin, nous avons rencontré des jeunes qui nous ont amenés à l'intérieur, dans un hôpital, et qui nous ont dit : personne ne va au sud. Nous étions au rez-de-chaussée de l'hôpital, et lorsque les hommes du Hamas ont entendu les soldats arriver par le parking, ils sont montés et se sont assis parmi nous, parmi les civils."

"Ils étaient avec nous, je me suis même disputé avec l'un d'eux. Je lui ai dit : 'Ta place n'est pas avec les civils, mais en bas. Pourquoi es-tu venu ?'", a-t-il raconté. "Le membre du Hamas a commencé à me menacer à cause de ce que j'avais dit, il m'a dit qu'une fois la guerre terminée, il réglerait ses comptes avec moi."

Mohammed Darwish Amarah, membre du Jihad islamique, a déclaré lors de son interrogatoire : "J'avais demandé à un jeune de passer chez moi tous les deux jours pour s'assurer que nos biens n'étaient pas volés. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a découvert des membres du Hamas dormant dans mon appartement. Bien que mon appartement soit un lieu civil, ces membres, qui sont des militaires, l'avaient occupé."

Mon fils a rapporté qu'il y avait plus de vingt membres du Hamas dans l'appartement, avec des armes éparpillées sur le sol. Après une altercation avec un membre du Hamas, ce dernier a menacé : "Je placerai une bombe où je veux, même entre toi et ta femme". Il a ensuite crié, sorti un pistolet et tiré dans la jambe de mon fils".