Syrie : frappes aériennes attribuées à Israël dans la région de Damas

Israël aurait frappé plusieurs positions militaires syriennes, causant des dégâts matériels sans faire de blessés

Des avions de chasse israéliens en provenance du Golan auraient attaqué tôt mardi matin plusieurs cibles dans la région de la capitale Damas, a rapporté l’agence de presse officielle syrienne SANA. Les attaques, qui ont déclenché les alertes aériennes, ont seulement causé des dégâts matériels sans faire de blessés, a précisé l’agence.

Le site Internet de l'opposition syrienne Ein al-Sham a rapporté que l'armée de l'air israélienne avait attaqué à deux reprises plusieurs positions militaires syriennes, notamment avec des tirs de missiles sur un peloton d'artillerie de l'armée syrienne.

En fin de semaine dernière, une autre attaque qui a visé des entrepôts de la Force iranienne Qods, où sont stockées des armes transportées par voie terrestre entre l'Irak et la Syrie, a également été attribuée à Israël. Cet axe routier de trafic d’armes a aussi été pris pour cible la même semaine, selon certaines informations, lorsqu’un camion chargé d’armes a été attaqué, causant la mort de quatre terroristes du Hezbollah.

Il y a mainteant un peu plus d'une semaine, l’un des chefs des Gardiens de la révolution iranienne en Syrie, Razi Mousavi, a été tué dans une attaque attribuée à Israël dans le sud de Damas. Il était un haut responsable de l’establishment iranien dans le pays, avec un rôle important dans les relations entre l’Iran et le Hezbollah et un facteur clé dans le transfert d’armes, notamment au Hezbollah.