Des dizaines de cibles terroristes détruites dans toute la bande de Gaza en 24 heures

Plusieurs lanceurs de roquettes ont été découverts tout près d’une école de l’UNRWA

Au cours des dernières 24 heures les forces navales aériennes et terrestres ont mené des opérations à travers toute la bande de Gaza, éliminé des dizaines de terroristes et détruit de nombreuses cibles et infrastructures terroristes.

Sur la côte de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont repéré des terroristes qui plaçaient des engins explosifs sur les plages et dans les bâtiments adjacents dans le but de les faire exploser au passage des soldats de Tsahal. De nombreux terroristes ont été éliminés et les engins explosifs détruits.

IDF Spokesperson

Au sud de la ville de Gaza, un bâtiment servant de poste de combat dans lequel venaient d’entrer trois terroristes, a été détruit par un avion de chasse. Des explosions secondaires après la frappe ont été observées, indiquant que de nombreuses armes étaient stockées dans l’enceinte. Dans la région de Khan Younès, des appartements servant de bases terroristes à partir desquels les opérations étaient dirigées et dans lesquels étaient stockées des armes ont été frappés.

Dans le centre de la bande de Gaza, un atelier de production d'armes et des sites de tirs de roquettes à longue portée ont été détruits. Dans la région d'Al-Bureij, également dans le centre, plusieurs lanceurs de roquettes ont été découverts tout près d’une école de l’UNRWA.

IDF Spokesperson

Enfin, dans la région de Jabaliya, dans le nord du territoire, des dizaines de terroristes qui tentaient de placer des explosifs, qui utilisaient des drones et d’autres armés se dirigeant vers les soldats israéliens ont été éliminés.