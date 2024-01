Tsahal s’empare d'une infrastructure terroriste située au domicile du chef militaire du Hamas de la ville de Gaza

Des documents reliant la mosquée principale de Darj Tuffah aux attaques du 7 octobre ont été découverts

Ces dernières semaines, les forces israéliennes ont livré bataille dans les principaux centres de combat du nord de la bande de Gaza que sont le camp de réfugiés d’Al-Shati, la ville de Jabaliya au nord de Gaza ville et Darj Tuffah, dans la ville même.

À Darj Tuffah, les soldats de Tsahal ont pris le contrôle d'une infrastructure terroriste située dans la maison du commandant de la brigade du Hamas de la ville de Gaza, permettant ainsi aux forces spéciales d’y entrer pour effectuer des recherches. Les soldats ont dû affronter des terroristes lors de combats quasiment en face-à-face.

Des dizaines de terroristes ont été éliminés, des entrées de tunnels ont été détruits et de nombreuses armes découvertes. De plus, des documents reliant la mosquée principale de Darj Tuffah aux attaques terroristes sanglantes perpétrées en Israël le 7 octobre ont été trouvés.

"Aujourd'hui, la 460ème Brigade a achevé sa mission dans le secteur de Darj Tuffah", a déclaré à ses soldats le commandant de la brigade, le colonel Dvir Adri. "Au plus fort des combats hier soir (lundi), les soldats ont attaqué une infrastructure terroriste située au domicile du chef de la brigade de Gaza et l'ont détruite". "Notre brigade participe depuis deux mois aux combats dans la bande de Gaza au cours desquels elle a éliminé des centaines de terroristes et détruit un grand nombre de leurs infrastructures", a-t-il conclu.