Turquie : arrestations massives de suspects qui seraient liés au Mossad

La Turquie a lancé une importante opération d'arrestations d'individus soupçonnés d'être en lien avec le Mossad, le service de renseignement israélien, ont annoncé mardi les autorités turques. Le bureau du procureur général à Istanbul a émis des mandats d'arrêt contre 46 personnes accusées d'activités liées au Mossad sur le territoire turc.

À ce jour, 33 suspects ont été arrêtés, résidant à 57 adresses différentes à travers le pays. Les opérations d'arrestation se sont déroulées dans huit districts et ont visé "des individus présumés impliqués dans des activités d'espionnage au profit d'Israël". Les autorités turques poursuivraient leurs efforts pour appréhender les 13 suspects restants.

Ces arrestations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre la Turquie et Israël. Selon les autorités turques, le renseignement israélien serait derrière plusieurs opérations contre des étrangers en Turquie, incluant des missions de renseignement, des attaques et des tentatives d'enlèvement. Les rapports indiquent qu'Istanbul a été un point central pour ces opérations israéliennes.

L'affaire a gagné en notoriété internationale après la publication d'un article dans le Wall Street Journal le mois dernier, révélant les plans d'Israël de localiser et d'éliminer les dirigeants du Hamas résidant à l'étranger. Après cette révélation, l'agence de presse turque Anadolu a rapporté que les services de renseignement turcs avaient averti Israël des "graves conséquences" que de telles actions pourraient entraîner.

Presidential Press Service via AP, Pool

La relation complexe entre la Turquie et le Hamas a également été mise en lumière. La Turquie a régulièrement accueilli des membres du Hamas, et la présence notable de Fathi Hamad, un membre influent de l'organisation, a été confirmée il y a deux ans. En outre, le président turc a récemment fait plusieurs déclarations en faveur du Hamas, affirmant qu'il n'est pas une organisation terroriste, et a également accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'être un "criminel de guerre", le comparant même à "Hitler".