Le Hamas renoncerait à exiger le retrait de Tsahal de Gaza et serait ouvert à un échange d'otages contre des prisonniers

Selon des médias arabes, le groupe terroriste se dit prêt à relâcher 40 otages en échange de la libération de 120 prisonniers palestiniens détenus par Israël

Dans le cadre des négociations en cours pour une deuxième libération d'otages, les représentants du Hamas seraient prêts à abandonner leurs exigences initiales pour un cessez-le-feu définitif et le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Selon l'Agence de Presse du Monde Arabe (AWP), qui cite des sources au sein du Hamas, les pourparlers impliquant l'Égypte, le Qatar, les États-Unis, Israël et le Hamas se poursuivent activement.

Les négociations, qui auraient pris de l'ampleur ces dernières heures, sont soutenues par des efforts constants du Caire et de Doha. Le Hamas se dit désormais prêt à relâcher 40 otages en échange de la libération de 120 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Initialement, le groupe terroriste exigeait un cessez-le-feu d'une journée pour chaque otage libéré, une proposition refusée par Israël.

D'après l'AWP, citant des sources palestiniennes, le Hamas envisage un cessez-le-feu plus long que lors des échanges précédents. Le groupe propose la libération quotidienne de dix femmes et enfants otages en échange de la libération de 30 prisonniers palestiniens, principalement des femmes et des mineurs, incarcérés en Israël pour des infractions liées à la sécurité.

Entre le 24 et le 30 novembre, le Hamas a libéré 105 otages civils, parmi lesquels 81 Israéliens, 23 Thaïlandais et un Philippin, en échange de 240 prisonniers palestiniens, dont 107 mineurs. Actuellement, environ 129 otages israéliens restent captifs à Gaza.