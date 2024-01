Le Hezbollah utilise des tunnels à la frontière nord, affirment des habitants

Des terroristes du Liban ont tiré ce matin deux missiles antichar sur Shlomi, causant des dommages à un bâtiment

Le chef du conseil local de Shlomi en Galilée occidentale, Gabi Naaman, a déclaré mardi qu'il sait que le Hezbollah utilise des tunnels à la frontière nord. Dans une interview accordée à la chaîne Kan 11, il a estimé qu'il n'y a pas d'autre choix que d'entrer au Liban par voie terrestre afin d'améliorer la sécurité des localités frontalières du nord. Par ailleurs, Vika Wagner, une habitante de Shlomi, a déclaré à Kan 11 que "il y a des vidéos montrant des tunnels creusés par le Hezbollah". Selon elle, "les capacités du Hezbollah sont dix fois supérieures à celles de Gaza. J'attends une action israélienne pour nous protéger du Hezbollah."

Des terroristes du Liban ont tiré ce matin deux missiles antichar sur Shlomi. Des éclats ont atterri dans une rue de la ville, causant des dommages à un bâtiment. Par ailleurs, l'armée de l'air a attaqué des infrastructures terroristes du Hezbollah dans la région du village de Yaroun.

Dimanche dernier, le chef du Commandement Nord, le général Uri Gordin, a déclaré que l'armée ne garderait pas secrètes les informations sur les tunnels. "Nous faisons des efforts pour éliminer toutes les menaces proches de la frontière et nous détruirons toute menace que nous trouvons". Gordin a informé les dirigeants des autorités locales qu'un certain délai serait nécessaire avant que les habitants puissent revenir dans les localités situées sur la ligne de front. Cette réintégration ne se fera que lorsque Tsahal aura établi une situation sécuritaire stable et sûre pour les résidents.