Israël : un député compare la Cour suprême aux groupes terroristes

"D'abord, nous vaincrons le Hamas, ensuite nous nous occuperons du Hezbollah, et pour le dessert, nous mettrons de l'ordre dans la Cour suprême"

La décision historique de la Cour suprême israélienne d'annuler, lundi, la clause de raisonnabilité prévue par la réforme judiciaire du gouvernement a suscité de nombreuses réactions. Le député Zvika Fogel (Otzma Yehudit) s'est distingué en publiant un tweet sur X, dans lequel il compare la cour aux organisations terroristes. Intitulé "Patience" par le député, le tweet était accompagné d'une image de lui avec l'inscription : "D'abord, nous vaincrons le Hamas, ensuite nous nous occuperons du Hezbollah, et pour le dessert, nous mettrons de l'ordre dans la Cour suprême. Chacun en son temps. Patience."

https://twitter.com/i/web/status/1742131008424878428 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce tweet a provoqué une vague d'indignation et a été fermement condamné par le ministre sans portefeuille Benny Gantz. "Les comparaisons méprisables et honteuses établies par le député Fogel et Carmi Gillon entre nos pires ennemis et les gardiens de l'État d'Israël, ainsi qu'un public entier dont les fils et les filles se battent et risquent leur vie ces jours-ci pour la défense de la terre, sont une abomination morale", a déclaré Gantz dans un communiqué, associant les commentaires de Fogel à ceux récemment émis par l'ancien chef du Shin Bet, Carmi Gillon, qui a comparé la droite religieuse israélienne au Hamas. "Il n'y a plus de place dans la société israélienne pour la division, l'incitation et le discours violent et méprisable. Je les appelle à retirer leurs propos et exhorte l'ensemble des dirigeants israéliens à les désavouer tout en manifestant une responsabilité nationale", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90

De son côté, le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel (Shas) s'est dit "attristé" par les mots honteux prononcés par le député Fogel : "Il est inadmissible d'assimiler la Cour suprême à nos ennemis les plus vils, auteurs de meurtres, massacres, maltraitances et enlèvements de nos concitoyens. Même dans la critique, une telle comparaison est inappropriée. N'oublions pas que nous formons un seul et même peuple."

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a soutenu son député en affirmant : "Toute personne qui pense qu'il y a une comparaison entre la Cour suprême et le Hamas dans le tweet de Fogel a un problème de compréhension. Contrairement à la Cour suprême qui a rendu un jugement déplorable et grave, nous ne nous occuperons pas de réforme pendant la guerre. Mais après la guerre, nous redonnerons le pouvoir au législateur, nous arrêterons le processus par lequel la Cour suprême est devenue législatrice et rendrons le pouvoir au peuple souverain".